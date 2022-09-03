84-летняя легенда кино рассказала о диагнозе своим подписчикам в Instagram: «Итак, мои дорогие друзья, есть кое-что личное, чем я хочу с вами поделиться. У меня обнаружили неходжкинскую лимфому, и я начала химиотерапию», пишет Супер.
У Джейн Фонды обнаружили рак
У Джейн Фонды обнаружили рак
Звезда не теряет оптимизма и признается, что ей очень повезло, поскольку эта разновидность рака хорошо поддается лечению. Она поделилась, что борется с болезнью уже полгода, и отдельно отметила, что не позволит раку помешать ее экоактивизму.
«Приближаются промежуточные выборы, и они более чем важны. Поэтому вы можете рассчитывать на то, что я буду рядом с вами и мы будем вместе продолжать наращивать нашу армию защитников климата», – так лауреат двух «Оскаров» закончила свой пост.
Ну а нам остается только восхищаться стойкостью актрисы и пожелать ей победы во всех начинаниях!
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