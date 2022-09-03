У Джейн Фонды обнаружили рак

Звезда не теряет оптимизма и признается, что ей очень повезло, поскольку эта разновидность рака хорошо поддается лечению. Она поделилась, что борется с болезнью уже полгода, и отдельно отметила, что не позволит раку помешать ее экоактивизму.

«Приближаются промежуточные выборы, и они более чем важны. Поэтому вы можете рассчитывать на то, что я буду рядом с вами и мы будем вместе продолжать наращивать нашу армию защитников климата», – так лауреат двух «Оскаров» закончила свой пост.