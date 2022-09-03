ФОТО ⟩ Агата Муцениеце прогулялась с детьми по Старой Риге

Агата Муцениеце с детьми часть лета провела в Латвии. 2 сентября звезда поделилась снимками, на которых запечатлено, как она с сыном Тимофеем и дочерью Мией проводит время в Старой Риге.

По фото видно, что они прогулялись по узким улочкам Старого города и заглянули в McDonald’s, который, кстати, в РФ закрылся. Напомним, Агата Муцениеце проживает с детьми в России.

«Мои маленькие рижане», – написала знаменитость.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке родились двое детей - Мия и Тимофей.