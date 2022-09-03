Популярная актриса с латвийскими корнями Агата Муцениеце поделилась в соцсетях фотографиями с прогулки по Старой Риге, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Агата Муцениеце прогулялась с детьми по Старой Риге
Агата Муцениеце прогулялась с детьми по Старой Риге
Агата Муцениеце с детьми часть лета провела в Латвии. 2 сентября звезда поделилась снимками, на которых запечатлено, как она с сыном Тимофеем и дочерью Мией проводит время в Старой Риге.
По фото видно, что они прогулялись по узким улочкам Старого города и заглянули в McDonald’s, который, кстати, в РФ закрылся. Напомним, Агата Муцениеце проживает с детьми в России.
«Мои маленькие рижане», – написала знаменитость.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке родились двое детей - Мия и Тимофей.
На прошлой неделе российский актер Павел Прилучный женился в Армении на актрисе Зепюр Брутян.
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