Этот день настал! Российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид и певец Михаил Шуфутинский выпустили совместный сингл под названием «Третье сентября», пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ «Третье сентября» теперь звучит иначе! Шуфутинский и Крид выпустили новую версию легендарной песни
Егор Крид И Михаил Шуфутинский выпустили своеобразное переосмысление хита.
В нем рассказывается история любви, которая закончилась 3 сентября. Рэпер также делает отсылку к главному хиту группы Marselle «Москва» и вспоминает день, когда произошло расставание: «Я календарь переверну, и там снова третье сентября».
Известно, что Михаил Шуфутинский специально для этого фита перезаписал ставший легендарным припев. Известные строчки он исполнил под мелодичный рэп-бит с элементами шансона.
Напомним, что легендарная песня «Третье сентября» в 2023 году отметит свое тридцатилетие. Композиция появилась в 1993 году: текст написал Игорь Николаев, музыку – Игорь Крутой. А в начале 2010-х началась ее новая жизнь, когда в Сети опубликовали мем с изображением американского хип-хопера Рика Росса и строчками из шлягера Михаила Шуфутинского: «Я календарь переверну, и снова третье сентября».
«Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится. Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются мемы, посты, еще что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это все насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже 4 сентября, а четвертого уже легче», – говорит Михаил Шуфутинский.