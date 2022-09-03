ВИДЕО ⟩ «Третье сентября» теперь звучит иначе! Шуфутинский и Крид выпустили новую версию легендарной песни

Егор Крид И Михаил Шуфутинский выпустили своеобразное переосмысление хита.

В нем рассказывается история любви, которая закончилась 3 сентября. Рэпер также делает отсылку к главному хиту группы Marselle «Москва» и вспоминает день, когда произошло расставание: «Я календарь переверну, и там снова третье сентября».

Известно, что Михаил Шуфутинский специально для этого фита перезаписал ставший легендарным припев. Известные строчки он исполнил под мелодичный рэп-бит с элементами шансона.

Напомним, что легендарная песня «Третье сентября» в 2023 году отметит свое тридцатилетие. Композиция появилась в 1993 году: текст написал Игорь Николаев, музыку – Игорь Крутой. А в начале 2010-х началась ее новая жизнь, когда в Сети опубликовали мем с изображением американского хип-хопера Рика Росса и строчками из шлягера Михаила Шуфутинского: «Я календарь переверну, и снова третье сентября».