ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Жителя Тарту напугал звук, похожий на выстрел: через пять минут на место прибыли экстренные службы

Вечером 2 сентября наблюдательный гражданин опубликовал в группе Märgatud: TARTUS в Facebook видеозаписи предполагаемой стрельбы на перекрестке улиц Киви и Яама в Тарту. По словам очевидца, было слышно, что кого-то также держат в заложниках, пишет Elu24.
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«Стрельба в Тарту. Изначально было слышно, что кого-то держат в заложниках. Спецподразделение здесь», – написал автор поста в группе Facebook Märgatud: TARTUS и поделился видео с места происшествия.