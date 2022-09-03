ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Жителя Тарту напугал звук, похожий на выстрел: через пять минут на место прибыли экстренные службы

Вечером 2 сентября наблюдательный гражданин опубликовал в группе Märgatud: TARTUS в Facebook видеозаписи предполагаемой стрельбы на перекрестке улиц Киви и Яама в Тарту. По словам очевидца, было слышно, что кого-то также держат в заложниках, пишет Elu24.