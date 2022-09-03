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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Жителя Тарту напугал звук, похожий на выстрел: через пять минут на место прибыли экстренные службы

Анналийза Кёсс Limon.ee
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Жителя Тарту напугал звук, похожий на выстрел: через пять минут на место прибыли экстренные службы
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Перекресток улиц Киви и Яама в Тарту.
Перекресток улиц Киви и Яама в Тарту. Фото: Erakogu

Вечером 2 сентября наблюдательный гражданин опубликовал в группе Märgatud: TARTUS в Facebook видеозаписи предполагаемой стрельбы на перекрестке улиц Киви и Яама в Тарту. По словам очевидца, было слышно, что кого-то также держат в заложниках, пишет Elu24.

«Стрельба в Тарту. Изначально было слышно, что кого-то держат в заложниках. Спецподразделение здесь», – написал автор поста в группе Facebook Märgatud: TARTUS и поделился видео с места происшествия.

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