Из-за забытого штрафа за парковку дело женщины передали инкассо: ни письма, ни звонка, ни смс с напоминанием не было

«Фантастический опыт обслуживания клиентов, или история о том, как Ühisteenused отправили меня в инкассо-фирму Julianus», – начинает свой пост в Facebook Лийлит и более подробно описывает инцидент: «В мае я припарковала свою машину перед Telliskivi Rimi на пять минут и получила штраф, пока сбегала в магазин. Я пыталась снизить сумму штрафа, которая в итоге составила десять евро». Все это время она была уверена, что сделала перевод, поэтому больше об этом не думала.