Женщина, получившая штраф за парковку в мае этого года и случайно не оплатившая его, через три месяца получила письмо от инкассо, в котором сообщалось, что вместо десяти евро теперь она должна 40 евро с пеней за просрочку платежа. «Ни письма, ни звонка, ни смс с напоминанием не было», – разочарована она в AS Ühisteenused.
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Из-за забытого штрафа за парковку дело женщины передали инкассо: ни письма, ни звонка, ни смс с напоминанием не было
Из-за забытого штрафа за парковку дело женщины передали инкассо: ни письма, ни звонка, ни смс с напоминанием не было
«Фантастический опыт обслуживания клиентов, или история о том, как Ühisteenused отправили меня в инкассо-фирму Julianus», – начинает свой пост в Facebook Лийлит и более подробно описывает инцидент: «В мае я припарковала свою машину перед Telliskivi Rimi на пять минут и получила штраф, пока сбегала в магазин. Я пыталась снизить сумму штрафа, которая в итоге составила десять евро». Все это время она была уверена, что сделала перевод, поэтому больше об этом не думала.
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