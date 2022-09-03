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Из-за забытого штрафа за парковку дело женщины передали инкассо: ни письма, ни звонка, ни смс с напоминанием не было

Анналийза Кёсс Limon.ee
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Из-за забытого штрафа за парковку дело женщины передали инкассо: ни письма, ни звонка, ни смс с напоминанием не было
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Штраф за парковку. Фото иллюстративное.
Штраф за парковку. Фото иллюстративное. Фото: Laura Oks

Женщина, получившая штраф за парковку в мае этого года и случайно не оплатившая его, через три месяца получила письмо от инкассо, в котором сообщалось, что вместо десяти евро теперь она должна 40 евро с пеней за просрочку платежа. «Ни письма, ни звонка, ни смс с напоминанием не было», – разочарована она в AS Ühisteenused.

«Фантастический опыт обслуживания клиентов, или история о том, как Ühisteenused отправили меня в инкассо-фирму Julianus», – начинает свой пост в Facebook Лийлит и более подробно описывает инцидент: «В мае я припарковала свою машину перед Telliskivi Rimi на пять минут и получила штраф, пока сбегала в магазин. Я пыталась снизить сумму штрафа, которая в итоге составила десять евро». Все это время она была уверена, что сделала перевод, поэтому больше об этом не думала.

Однако на прошлой неделе женщина получила письмо от Julianus Inkasso, в котором говорилось, что она должна 40 евро за просроченные платежи и другие вещи. До этого никаких напоминаний о неоплаченном штрафе женщина не получала ни по электронной почте, ни по телефону, ни по смс.

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