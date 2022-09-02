Одной августовской ночью на стене танцевальной школы Shaté в Тарту появился рисунок. Хотя поначалу граффити разозлило директора танцевальной школы, теперь выход из ситуации найден, что радует танцоров, пишет Elu24.
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? ⟩ Граффити, появившееся на стене одной из тартуских танцевальных школ, вызвало смешанные чувства
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Граффити, появившееся на стене одной из тартуских танцевальных школ, вызвало смешанные чувства
12 августа директор танцевальной школы Shaté Крыт Кивисте опубликовала в социальных сетях пост, в котором выразила свое удивление по поводу рисунка, появившегося на стене здания школы.