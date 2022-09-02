ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? ⟩ Граффити, появившееся на стене одной из тартуских танцевальных школ, вызвало смешанные чувства

«Я считаю себя относительно «артистичным» человеком… Но сейчас я немного запуталась. Все ли может быть искусством? Кто сказал, что такое искусство? Зависит ли ценность искусства от его контекста? И самый большой вопрос: можно ли «создавать искусство» в чужом дворе?» – написала Кивисте. «Вчера такой рисунок появился на стене танцевальной школы Shaté. Талантливо выполненная фреска? Произведение искусства или преступление?» – спросила директор.