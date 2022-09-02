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ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? ⟩ Граффити, появившееся на стене одной из тартуских танцевальных школ, вызвало смешанные чувства

Добавлено мнение городских властей и полиции по поводу стрит-арта
Трийн Роос Limon.ee
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Граффити, появившееся на стене одной из тартуских танцевальных школ, вызвало смешанные чувства
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Граффити на стене здания танцевальной школы.
Граффити на стене здания танцевальной школы. Фото: Erakogu

Одной августовской ночью на стене танцевальной школы Shaté в Тарту появился рисунок. Хотя поначалу граффити разозлило директора танцевальной школы, теперь выход из ситуации найден, что радует танцоров, пишет Elu24.

12 августа директор танцевальной школы Shaté Крыт Кивисте опубликовала в социальных сетях пост, в котором выразила свое удивление по поводу рисунка, появившегося на стене здания школы.

«Я считаю себя относительно «артистичным» человеком… Но сейчас я немного запуталась. Все ли может быть искусством? Кто сказал, что такое искусство? Зависит ли ценность искусства от его контекста? И самый большой вопрос: можно ли «создавать искусство» в чужом дворе?» – написала Кивисте. «Вчера такой рисунок появился на стене танцевальной школы Shaté. Талантливо выполненная фреска?  Произведение искусства или преступление?» – спросила директор.

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