Что посмотреть в кинотеатрах Таллинна, чтобы не замерзнуть в первые прохладные выходные сентября

Мы собрали выбрали самые интересные фильмы, которые уже в эти праздничные выходные можно посмотреть в кинотеатрах Apollo kino, Cinamon, Artis и Sõprus в Таллинне.

Там, где раки поют

(Apollo kino, Cinamon, Artis)

Драма, мистика

Снятая по мотивам бестселлера захватывающая детективная драма "Там, где раки поют" рассказывает историю Кайи, брошенной девочки, выросшей в опасной болотистой местности Северной Каролины. Слухи о "девчонке с болота", много лет витавшие над Баркли-Коув, изолировали смышленую и выносливую Кайю от окружающих. Сблизившись с двумя городскими парнями, Кайя открывает для себя новый и удивительный мир, но когда одного из парней находят мертвым, жители городка сразу же начинают считать девушку главной подозреваемой. По мере развития событий, случившееся становится все менее ясным и грозит раскрыть множество тайн, которые таит в себе болото.

Зверь

(Apollo kino, Cinamon)

Триллер, приключения

Доктор Нэйт Дэниелс после смерти жены возвращается в Южную Африку, где они познакомились. Вместе с дочерьми он направляется в заповедник, которым управляет давний друг семьи Мартин Баттлс. Однако семейная поездка оборачивается опасным приключением, в котором Нэйту придется бороться за выживание со свирепым львом.

Приглашение

(Apollo kino, Cinamon)

Ужасы, боевик