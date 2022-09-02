Сентябрь с первых же дней вступил в свои права, а бабьего лета ждать, судя по всему, не приходится. Если хочется придумать какое-то развлечение на ближайшие выходные, а гулять по городу или за его пределами – нет желания, предлагаем вам самые интересные фильмы в кинотеатрах Таллинна.
Что посмотреть в кинотеатрах Таллинна, чтобы не замерзнуть в первые прохладные выходные сентября
Мы собрали выбрали самые интересные фильмы, которые уже в эти праздничные выходные можно посмотреть в кинотеатрах Apollo kino, Cinamon, Artis и Sõprus в Таллинне.
Там, где раки поют
(Apollo kino, Cinamon, Artis)
Драма, мистика
Снятая по мотивам бестселлера захватывающая детективная драма "Там, где раки поют" рассказывает историю Кайи, брошенной девочки, выросшей в опасной болотистой местности Северной Каролины. Слухи о "девчонке с болота", много лет витавшие над Баркли-Коув, изолировали смышленую и выносливую Кайю от окружающих. Сблизившись с двумя городскими парнями, Кайя открывает для себя новый и удивительный мир, но когда одного из парней находят мертвым, жители городка сразу же начинают считать девушку главной подозреваемой. По мере развития событий, случившееся становится все менее ясным и грозит раскрыть множество тайн, которые таит в себе болото.
Зверь
(Apollo kino, Cinamon)
Триллер, приключения
Доктор Нэйт Дэниелс после смерти жены возвращается в Южную Африку, где они познакомились. Вместе с дочерьми он направляется в заповедник, которым управляет давний друг семьи Мартин Баттлс. Однако семейная поездка оборачивается опасным приключением, в котором Нэйту придется бороться за выживание со свирепым львом.
Приглашение
(Apollo kino, Cinamon)
Ужасы, боевик
После смерти матери и отсутствия других родственников Эви (Натали Эммануэль) проходит тест ДНК... и обнаруживает давно потерянного двоюродного брата, о котором она и не подозревала. Новообретённая семья приглашает ее на пышную свадьбу в английской деревне, где сначала её соблазняет сексуальный аристократ – хозяин праздника, но вскоре она оказывается в кошмаре выживания, когда она обнаруживает извращенные секреты в истории своей семьи и тревожные намерения, стоящие за их греховной щедростью.
Этому быть!
(Artis)
Комедия, драма
Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой — вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!
Три семьи
(Sõprus)
Драма
Сюжет рассказывает о жизнях семей, живущих на трёх этажах одного многоквартирного дома в Риме. Три этажа, три семьи – с десяток судеб, каждая по-своему уникальна. У каждой из них свои секреты, свои проблемы и несчастья, с которыми они предпочитают справляться в одиночестве. Но так уж сложилось, что всё у них на виду, ведь живут в одном здании. И не скрыть странное помешательство одной, постоянный старческий склероз другого, вечное отсутствие в командировке третьего, страдания от непонимания со стороны родителей четвёртого...