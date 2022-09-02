Популярный украинский инфлюэнсер София Стужук, которая приехала в Латвию со своими тремя детьми после вторжения России в Украину, теперь поселилась в шикарном особняке в Риге, пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Украинский блогер, потерявшая мужа из-за COVID-19 и переехавшая в Латвию после начала войны, перебралась в шикарный особняк в Риге
В Instagram-сторис Стужук поделилась несколькими кадрами, на которых она хвастается своим новым домом в латвийской столице. Напомним, раньше блогер жила в Юрмале.
В двухэтажном доме продуман каждый нюанс. В нем просторная гостиная, совмещенная с кухней, посреди комнаты – качели. В доме есть две большие террасы – как наверху, так и внизу. У каждого ребенка тоже своя комната, гигантская кровать в спальне. Также есть сауна, просторная ванная комната с джакузи, отдельная прачечная, большой гараж, красивый двор. Со всем этим Соня Стужук познакомила своих фолловеров.
«Я посчитала, что с 2014 года, с тех пор, как я переехала в Киев из Крыма, я переезжала 10 раз. Честно? Была бы одна – ваще пофигу! Каталась бы по миру. Летала, путешествовала, ни к какому бы месту не привязывалась.
Но когда большая семья, когда детки… Блин, ну нужна стабильность какая-то. Казалось бы, я организовала ее себе 2 года назад, купив дом в Киеве. Но не тут то было», – написала Софья.
Она подчеркнула, что жизнь продолжает ее закалять. Но она со всем справилась и уверена, что справится и дальше:⠀
«Учусь быть гибкой, адаптивной, мобильной. Учусь нести ответственность, принимать решения. Даже планов уже не строю. По идее, ближайший год будем в Риге (Латвии), но кто его знает. Благодарю вас за добрые пожелания и за добро. Каждому желаю своего теплого уголка. И семейного счастья. Обнимаю!»
Напомним, 25 июня в Instagram-аккаунте Сони Стужук появилось видео, на котором она рассказала, что расстается с возлюбленным из Латвии. «8 месяцев, отношения на расстоянии. Киев, Рига, Киев, Рига, Киев, Львов, Буковель, Рига, Дубай и снова Рига… Я уезжала от войны, но в Латвию – чтобы быть вместе. За 8 месяцев – маленькая жизнь и очень много пережито.
Я не понимаю, как можно расставаться со словами "Я люблю тебя очень сильно и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь».
В октябре 2020 года украинский инфлюэнсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его вдова София Стужук, также известный блогер, нашла новую любовь – мужчину из Риги. После нападения России на Украину она переехала в Латвию.