Считается, что почистить селедку — целая история. Это не так. Разделать сельдь можно за считанные минуты, пишети novochag.ru.
Как быстро почистить и разделать селедку: пошаговый лайфхак с видео
Как быстро почистить и разделать селедку: пошаговый лайфхак с видео
Последовательность действий
Сразу отрезаем голову (наискось под жабры). Затем вспарываем брюшко. Выбираем если есть молоки или икру, а все остальное хорошо вы скапливаем ножом (чёрную пленочку нужно зачистить полностью, иначе рыба будет горчить). Край животика с плавниками обрезаем с минимальными отходами.
Дальше селёдку промываем холодной водой, промакиваем бумажным полотенцем, делаем надрез со стороны спинки по всей длине хребта и удаляем верхний плавник. Поддеваем кожицу и аккуратно снимаем ее сначала с одной стороны, а потом и с другой.
Теперь делаем посередине хвоста небольшой надрез и очень медленно разделяем рыбу на две части. Затем отрезаем от брюшной части филе хвост и удаляем оставшиеся косточки. Такую же процедуру повторяем со спиной частью филе, предварительно отделив его от хребта.
Разделываем на нежные сочные вкусные кусочки.
А здесь видео