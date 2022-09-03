Как быстро почистить и разделать селедку: пошаговый лайфхак с видео

Дальше селёдку промываем холодной водой, промакиваем бумажным полотенцем, делаем надрез со стороны спинки по всей длине хребта и удаляем верхний плавник. Поддеваем кожицу и аккуратно снимаем ее сначала с одной стороны, а потом и с другой.

Теперь делаем посередине хвоста небольшой надрез и очень медленно разделяем рыбу на две части. Затем отрезаем от брюшной части филе хвост и удаляем оставшиеся косточки. Такую же процедуру повторяем со спиной частью филе, предварительно отделив его от хребта.

Разделываем на нежные сочные вкусные кусочки.