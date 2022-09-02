ВИДЕО ⟩ Что случилось? Робби Уильямс неожиданно прервал выступление посреди песни

100 000 фанатов собрались в Мюнхене, где давал концерт всемирно известный английский поп-певец Робби Уильямс (48). Когда Уильямс исполнял песню She's The One, он внезапно прекратил петь и попросил фанатов продолжить на мгновение без него, сообщают Taketonews и Posts.

Уильямс ушел за сцену, где его вырвало. Один из членов команды Уильямса бросился ему на помощь, другой протянул ему бутылку с водой, от которой звезда отказалась. Группа продолжала играть, а фанаты продолжали петь незаконченную песню.