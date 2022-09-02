В прошлую субботу, 27 августа, Робби Уильямс выступал перед 100 000 фанатов в Мюнхене, когда ему внезапно стало плохо. В тот момент звезда исполняла песню She’s The One, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Что случилось? Робби Уильямс неожиданно прервал выступление посреди песни
100 000 фанатов собрались в Мюнхене, где давал концерт всемирно известный английский поп-певец Робби Уильямс (48). Когда Уильямс исполнял песню She's The One, он внезапно прекратил петь и попросил фанатов продолжить на мгновение без него, сообщают Taketonews и Posts.
Уильямс ушел за сцену, где его вырвало. Один из членов команды Уильямса бросился ему на помощь, другой протянул ему бутылку с водой, от которой звезда отказалась. Группа продолжала играть, а фанаты продолжали петь незаконченную песню.
Через несколько минут певцу стало лучше, и он продолжил концерт. Позже суперзвезда объяснил публике, что борется с зависимостью от сигарет, для чего постоянно принимает никотиновые леденцы. А в этот раз он не рассчитал дозу и съел их слишком много.