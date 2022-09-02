Читатель шокирован: продавец Lidl залез ногами в мясной отдел – это норма?!

Жалоба посетителя

«Вчера первый раз посетила Lidl в Jõhvi. Магазин новый, просторный, аккуратный, но всё первое впечатление было перечеркнуто поведением продавца, которая ногами в грязной обуви залезла на полку с готовыми мясными изделиями, чтобы разложить сосиски на верхнем ряду. На моё замечание, что она ногами в обуви, в которой ходит по грязному полу и в туалет, вставать на полку с продуктами непозволительно, ответила, что в этом нет ничего такого, и ей не дотянуться.

Уместное замечание в ее адрес не возымело никакого эффекта! За нашим диалогом наблюдали еще два продавца, для которых это, видимо, тоже норма!

Полнейшее разочарование! Новая сеть международного уровня и полнейшее отсутствие культуры поведения, общения с клиентами, а также нарушение элементарных норм гигиены! Не ожидала такого от новой сети Lidl, которая так громко открывалась!»

Ответ сотрудников

В комментариях к этой же жалобе одна из работников магазина Lidl в Jõhvi написала:

«Господи, женщина, это абсолютно нормально. Может, наша обувь и не чистовылизанная, но на эти решетки мы встаем тогда, когда правда нужно дотянуться, чтобы положить товар. Все продукты находятся в упаковках и дополнительно в коробках, которые и защищают их от грязи и бактерий, плюс мы всегда отодвигаем передние коробки, чтобы не задеть их обувью. Магазин каждое утро, день и вечер следит за чистотой в помещении. Развели срам, не знаете внутренних распорядков и правил работы, молчали бы. А с клиентами мы всегда общаемся нормально, все подскажем и расскажем».

Коммуникационный отдел сети магазинов Lidl также дал свой ответ на жалобу: