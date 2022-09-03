Астролог Elle.ru рассказывает, как главные астрологические события повлияют на представителей шести созвездий.
Шесть знаков Зодиака, у которых случатся глобальные перемены в сентябре 2022
Наступил сентябрь — месяц, который по традиции идет под управлением созвездия Дева и планеты Меркурий. К слову, именно в сентябре помимо Меркурия в ретроградной фазе будет еще 5 планет Солнечной системы! А когда такое количество небесных тел замедляет ход и «уходит» назад, каждый человек сталкивается с потребностью заняться своим прошлым. Сентябрь 2022 не станет временем прорыва в чем-то новом, но он точно поможет разобраться с делами, которые давно откладывались.
Настроение месяца будет зависеть от двух лунаций — 10 сентября состоится полнолуние в Рыбах в соединении с Нептуном, который отвечает за бессознательное и скрытые эмоции, а 25 сентября состоится новолуние в Весах в оппозиции к Юпитеру (наши амбиции и реальные возможности будут находиться в конфликте).
В течение сентября есть несколько знаков Зодиака, которые будут испытывать особенное влияние планет, — Девы, Рыбы, Близнецы, Стрельцы, Весы, Овны. Также все, кто рожден 9, 10, 11, 24, 25 и 26 сентября, войдут в новый цикл в своей жизни.
Дева
Представители этого знака подведут черту в вопросах отношений: может быть принято решение о расставании или свадьбе. Кроме того, решение может коснуться отношений с вашими оппонентами, но не торопитесь «рубить с плеча» — планета Нептун может сделать вас обидчивее и плаксивее. Во избежание неправильных действий посвятите месяц творчеству — освойте рисование, танцы, пение или займитесь психологией, астрологией или духовными практиками (поездка в санаторий или ретрит прекрасно восстановит ваши силы).
Рыбы
Сентябрь — один из главных месяцев года для большинства Рыб, ведь полнолуние в вашем знаке ярко высветит именно вашу личность. Так, вы можете внезапно завершить какой-то важный этап в своей жизни либо по какой-то причине окажетесь в центре внимания. Такой аспект встречается в период, когда человек сдает экзамен, проходит медицинские обследования либо выступает публично. Если вы давно хотели начать продвигать себя в интернете — сентябрь может помочь пересмотреть способы ведения коммуникации с миром. Также сентябрь может стать важным месяцем с точки зрения здоровья — вы можете узнать о беременности, о выздоровлении или о том, что придется провести хирургическую операцию.
Близнецы
Для представителей этого знака сентябрь может стать месяцем прорыва, ведь полнолуние в Рыбах происходит в вашем секторе карьеры и цели в жизни. Во-первых, вы наконец сможете принять важное решение в своем профессиональном развитии — уволиться, выйти на другую работу или начать обучение по альтернативной специальности. Также может быть поставлена точка в каком-то вашем статусе — например, вы решитесь на развод, на замужество, либо — на смену должности. Новолуние в Весах происходит в родственной вам стихии, а значит, конец сентября и октябрь будут месяцами прорыва в вопросах любви (новый роман, новый виток в отношениях, беременность).
Стрелец
Сентябрь традиционно является для Стрельцов самым важным временем года, ведь этот месяц аспектирует сектор карьеры и цели в жизни у каждого представителя этого знака. Так что большинство разговоров, встреч и договоренностей будут посвящены именно вашей профессии. Не удивляйтесь, если вы внезапно смените должность или у вас появится новая команда на работе. Что касается полнолуния в Рыбах, то оно принесет вам принятие решения, связанного с местом жительства. Вероятна покупка, продажа жилья, переезд либо завершение ремонта. Новолуние в Весах будет довольно напряженным — ваша планета Юпитер (амбиции) будет в оппозиции к Солнцу и Луне. Это значит, что вам придется искать компромисс между собственными потребностями и тем, что от вас требует общество.
Весы
Первый месяц осени традиционно очень важен для Весов из-за новолуния в вашем знаке, а значит, сентябрь — время для чего-то нового, но, возможно, давно забытого. В связи с ретроградным Меркурием (который будет в вашем знаке), вероятно, вы вернетесь к старому цвету волос или прическе. Во всем этом будет прослеживаться некая ваша личная ностальгия, которая начнется с полнолуния в Рыбах 10 сентября и будет связана с вопросами здоровья или трудоустройства. Например, вы поймете, что пора менять режим питания и следить за собой, как и 10 лет назад. В связи с этим вы можете легко вдохновиться своими прошлыми фото и вспомнить, какой вы были когда-то. Что касается новолуния 25 сентября, то оно принесет некую конфронтацию с партнером или в коллективе. Будьте уверены — правда на вашей стороне, доверяйте своей логике и природному чувству справедливости.
Овен
Сентябрь, впрочем, как и весь период до конца марта 2023 года, — время, когда каждый Овен почувствует в себе невероятную жажду общения. Марс — управитель вашего знака — весь сентябрь будет в Близнецах, а значит, вы можете заняться оформлением документов, подготавливаться к переезду или будете активно общаться с родственниками. Полнолуние в Рыбах происходит в вашем секторе завершения — вы можете ярко увидеть собственные страхи и то, что мешает вам двигаться дальше. Также могут быть получены серьезные новости издалека, либо вам сообщат ответ по миграционным запросам. Новолуние в Весах, вероятнее всего, принесет новое партнерство: любовное или рабочее.