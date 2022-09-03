Шесть знаков Зодиака, у которых случатся глобальные перемены в сентябре 2022

Первый месяц осени традиционно очень важен для Весов из-за новолуния в вашем знаке, а значит, сентябрь — время для чего-то нового, но, возможно, давно забытого. В связи с ретроградным Меркурием (который будет в вашем знаке), вероятно, вы вернетесь к старому цвету волос или прическе. Во всем этом будет прослеживаться некая ваша личная ностальгия, которая начнется с полнолуния в Рыбах 10 сентября и будет связана с вопросами здоровья или трудоустройства. Например, вы поймете, что пора менять режим питания и следить за собой, как и 10 лет назад. В связи с этим вы можете легко вдохновиться своими прошлыми фото и вспомнить, какой вы были когда-то. Что касается новолуния 25 сентября, то оно принесет некую конфронтацию с партнером или в коллективе. Будьте уверены — правда на вашей стороне, доверяйте своей логике и природному чувству справедливости.