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ВИДЕО ⟩ Невиданные ранее детали: ученые сняли новое видео затонувшего «Титаника»

Инна-Катрин Хейн Limon.ee
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Невиданные ранее детали: ученые сняли новое видео затонувшего «Титаника»
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Фото: Kuvatõmmis/Youtube

OceanGate Expeditions выпустила первое видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8K. В 60-секундном клипе под плавную музыку показывают невиданные ранее детали на палубе и в носовой части. 

Эксперт OceanGate Expeditions и дайвер Рори Голден говорит, что изучал обломки на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, но не припоминает изображения с таким невероятным уровнем детализации, пишет Super.

«Удивительно, что спустя столько лет мы обнаружили что-то новое, что раньше изучить не могли, потому как технологии еще не позволяли», – удивляется Голден.

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