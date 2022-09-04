OceanGate Expeditions выпустила первое видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8K. В 60-секундном клипе под плавную музыку показывают невиданные ранее детали на палубе и в носовой части.
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ВИДЕО ⟩ Невиданные ранее детали: ученые сняли новое видео затонувшего «Титаника»
Невиданные ранее детали: ученые сняли новое видео затонувшего «Титаника»
Эксперт OceanGate Expeditions и дайвер Рори Голден говорит, что изучал обломки на протяжении десятилетий и совершил несколько погружений, но не припоминает изображения с таким невероятным уровнем детализации, пишет Super.
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