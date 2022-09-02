51-летняя телеведущая рискнула опубликовать неудачное фото. Лера Кудрявцева обратилась к поклонницам, пишет thevoicemag.ru.
Девочки, не стройте иллюзий: Лера Кудрявцева показала лицо очень крупным планом
Девочки, не стройте иллюзий: Лера Кудрявцева показала лицо очень крупным планом
Ведущая шоу «Секрет на миллион» считается одной из самых красивых звезд российского телевидения. Кудрявцева тщательно следит за своей фигурой. Минувшим летом артистка провела полтора месяца на различных курортах, поэтому вернулась в Москву загоревшей и посвежевшей.
1 сентября Лера появилась на публике. Звезда вместе с мужем Игорем Макаровым отвела 4-летнюю дочь Машу на ее первую линейку. Телеведущая и хоккеист отдали девочку в дошкольную группу элитной гимназии имени Примакова. Ведущим Дня знаний в этой гимназии стал Андрей Малахов. В связи с этим на празднике было особенно много людей. Кудрявцеву сняли с неудачного ракурса – снизу и очень близко к лицу, из-за чего ее черты исказились. Снимок обнародовал Telegram-канал «НеМалахов».
Лера известна хорошим чувством юмора и ироничным отношением к своей внешности. Она сделала репост этого кадра. «Это я, девочки!!! Так что не стройте иллюзий», — указала телеведущая. Лера Кудрявцева сделала репост фото и дала свое пояснение к нему. Звезда также поблагодарила Telegram-канал за то, что не показал, чей это аккаунт в Сети. «Пожалуй, выставлю сама. Ибо пофиг», — объяснила Кудрявцева свое решение.
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