Девочки, не стройте иллюзий: Лера Кудрявцева показала лицо очень крупным планом

1 сентября Лера появилась на публике. Звезда вместе с мужем Игорем Макаровым отвела 4-летнюю дочь Машу на ее первую линейку. Телеведущая и хоккеист отдали девочку в дошкольную группу элитной гимназии имени Примакова. Ведущим Дня знаний в этой гимназии стал Андрей Малахов. В связи с этим на празднике было особенно много людей. Кудрявцеву сняли с неудачного ракурса – снизу и очень близко к лицу, из-за чего ее черты исказились. Снимок обнародовал Telegram-канал «НеМалахов».