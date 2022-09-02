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ФОТО ⟩ «Мячи на месте!» Похудевшая Седокова показала фигуру в голом купальнике

Limon.ee
«Мячи на месте!» Похудевшая Седокова показала фигуру в голом купальнике
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Анна Седокова
Анна Седокова Фото: Stanislav Krasilnikov

Анна Седокова похвасталась результатом похудения: за месяц она сбросила пять килограммов.

Певица сфотографировалась в купальнике телесного цвета, практически сливающемся с цветом ее кожи. Анна продемонстрировала на камеру пышные ягодицы и поделилась снимком в соцсетях.

«Для тех, кто переживал. Мячи на месте», – заверила Седокова, намекнув, что ее грудь и ягодицы не уменьшились после усиленной работой над своей фигурой

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