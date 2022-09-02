ФОТО ⟩ «Мячи на месте!» Похудевшая Седокова показала фигуру в голом купальнике

Певица сфотографировалась в купальнике телесного цвета, практически сливающемся с цветом ее кожи. Анна продемонстрировала на камеру пышные ягодицы и поделилась снимком в соцсетях.

«Для тех, кто переживал. Мячи на месте», – заверила Седокова, намекнув, что ее грудь и ягодицы не уменьшились после усиленной работой над своей фигурой