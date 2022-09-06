Восемь верных признаков, указывающих, что на самом деле вы – ведьма

В современном мире никто особо не верит в экстрасенсов, некромантов, гадалок и других магов, что позволяет им спокойно находиться среди нас. Бешеный ритм жизни заставляет людей не обращать особого внимания на мистические знаки и в целом игнорировать паранормальное. И зря! Вдруг вы и есть та самая колдунья? Никогда не замечали за собой, что можете предсказывать события? А фраза «я же говорила» в вашем случае не надменное замечание, а символ сбывшегося пророчества? Если хотите вычислить в себе или знакомой ведьму, обратите особое внимание на следующие признаки, которые выдают колдунью с головой.

Томный и проницательный взгляд

Как только вам на пути встретится настоящая ведьма, вы сразу это поймёте. Взгляд у колдуньи зачастую томный и проницательный, некоторым может даже показаться, что гипнотизирующий. Однако долго в глаза женщине с мистическими способностями вы смотреть не сможете: станет не по себе, почувствуете непонятно откуда взявшийся страх, захочется скорее отвести взгляд. Если вам часто говорят о подобном или просто не смотрят в глаза, знайте: настоящая ведьма — вы сама.

Колдунью недолюбливают соседи