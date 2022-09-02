ФИНАНСИРОВАЛИ ФАНАТЫ ⟩ Трансгендер потратила 100 000 евро, чтобы грудь стала больше мозга

«Пластиковая кукла» Джульетт Стрей потратила свыше 100 тысяч долларов, задоначенных фанатами, в попытке сделать грудь на 10% больше мозга. Американка известна как транс-порномодель — в 2002 году начала трансгендерный переход, когда училась в колледже. 38-летняя Стрей признаёт: из-за дисморфофобии никак не может отказаться от улучшайзинга. Телесное дисморфическое расстройство — расстройство психики, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела, пишет Лайф.

Джульетт неоднократно увеличивала губы, делала ринопластику и бодиконтуринг при помощи липосакции, а размер груди меняла несколько раз, конечно же, в большую сторону, пишет Daily Star.