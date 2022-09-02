КРАСОТА В ТАЛЛИННЕ ⟩ Обычные женщины преобразились до неузнаваемости

На выставке представлены серия фоторабот, сделанных фотографом Викторией Барановой, визажистом Оксаной Линде и художником по костюмам Мариной Руссиян, неукротимая фантазия которых превращает женщин в сказочных фей и королев красоты уже несколько лет.

Эти работы были сделаны в рамках таких проектов, как « Квин» , «Эпоха Гэтсби», «Голливуд»,«Арабика», «Пин-ап», «Гранж».

Виктория Баранова не просто фотограф, она мастер художественной фотографии, поэтому каждая ее работа выглядит как настоящая картина.

Оксана Линде – художник – мейкапер, имеющая свой особенный взгляд и умеющая его воплощать, выделяя в женщинах их самые яркие стороны.

Марина Руссиян художник по костюмам, работающая абсолютно в разных стилях и умеющая создавать фантастические образы из самых доступных материалов.

Героинями выставки являются не фотомодели, а девушки и женщины, которых мы встречаем каждый день. За суетой и повседневностью женщина забывает, в чем ее красота, предназначение и очень важно помочь вспомнить, хотя бы иногда, что женщина – это прежде всего состояние, энергия, эмоция, вдохновляющая мужчин на подвиги, дающая продолжение рода – такая разная и такая многогранная. Каждая женщина – это отдельная вселенная со своими страстями, стихиями, тихими гаванями и пристанями.