В Центре русской культуры, совместно с Центром эстетического воспитания, открылась выставка «Очарование красоты твоей».
КРАСОТА В ТАЛЛИННЕ ⟩ Обычные женщины преобразились до неузнаваемости
На выставке представлены серия фоторабот, сделанных фотографом Викторией Барановой, визажистом Оксаной Линде и художником по костюмам Мариной Руссиян, неукротимая фантазия которых превращает женщин в сказочных фей и королев красоты уже несколько лет.
Эти работы были сделаны в рамках таких проектов, как « Квин» , «Эпоха Гэтсби», «Голливуд»,«Арабика», «Пин-ап», «Гранж».
Виктория Баранова не просто фотограф, она мастер художественной фотографии, поэтому каждая ее работа выглядит как настоящая картина.
Оксана Линде – художник – мейкапер, имеющая свой особенный взгляд и умеющая его воплощать, выделяя в женщинах их самые яркие стороны.
Марина Руссиян художник по костюмам, работающая абсолютно в разных стилях и умеющая создавать фантастические образы из самых доступных материалов.
Героинями выставки являются не фотомодели, а девушки и женщины, которых мы встречаем каждый день. За суетой и повседневностью женщина забывает, в чем ее красота, предназначение и очень важно помочь вспомнить, хотя бы иногда, что женщина – это прежде всего состояние, энергия, эмоция, вдохновляющая мужчин на подвиги, дающая продолжение рода – такая разная и такая многогранная. Каждая женщина – это отдельная вселенная со своими страстями, стихиями, тихими гаванями и пристанями.
Фотосессия имеет глубокий психотерапевтический эффект, так как магия перевоплощения позволяет глубже узнать себя. Шаманские обряды, театры, костюмированные балы, и разного рода « хулиганство» всегда были доступным способом перевоплотиться и почувствовать себя в другой роли, примерить на себя другой образ, другую жизнь, другую эпоху и по новому взглянуть на себя.
В сегодняшнем мире эту роль так же выполняет тематическая фотосессия, где воплощаются образы и состояния, не проявленные в реальной жизни, мечты, глубокие внутренние потребности, иногда то, в чем не прилично признаться даже себе, то что так хочется, но не реально в силу обстоятельств или убеждений. Это как путешествие в другой мир, другое измерение, другое пространство. Туда, где живут мечты.
Королева, амазонка, сельская барышня, вышедшая к речке постирать белье, арабская принцесса в пустыне, готическая монахиня.. Взгляд художника видит сокровенное, неукротимая фантазия раскрывает в женщине ту глубину, о существовании которой она часто даже не подозревает.
Конечный результат всегда превосходит ожидания. Посмотреть выставку и окунуться в мир прекрасного можно будет до 15 сентября в Центре русской культуры, а пока листайте нашу галерею, где представлены некоторые из работ.