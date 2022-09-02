Три лайфхака, чтобы носить шпильки максимально комфортно

Трудно найти более женственную модель обуви, чем лодочки. При этом их красота прямо пропорциональна удобству, что не может не расстраивать женскую половину. Но как же в этом случае справляются супермодели и наши любимые звезды на ковровой дорожке? Womanhit.ru выяснил несколько хитростей.

Выбираем платформу

Слишком низкие лодочки могут очень быстро заставить вас искать ближайшую лавочку, чтобы перевести дух и снять жесткие туфли. Однако не всегда идеальные на ваш взгляд туфли предусматривают платформу. Как же поступить? Отказаться от туфель мечты? Ни в коем случае! Воспользуйтесь гелевой стелькой, которая избавит ваши ножки от скольжения в туфлях, а также немного приподнимет ногу.

Наклоняемся назад

Еще одна ошибка современной поклонницы шпилек — неправильная осанка. Нам кажется, что в такой обуви лучше наклониться вперед, чтобы случайно не упасть, но звезды рекомендуют делать с точностью наоборот. Даже на самой высокой шпильке лучше отклониться назад. Тем самым вы сохраните равновесие на любой поверхности. И еще один момент — не смотрим под ноги!

Пластырь — мастхэв