Совет предпринимателя Янека Мягги на новый учебный год: чем меньше вы запоминаете, тем лучше

Бывший министр государственного управления Янек Мягги опубликовал у себя в Facebook десять вещей, которым он научился в школе. Список выглядит следующим образом:

1. Прогуливай столько, сколько хочешь, только благодаря ошибкам добиваются успехов.

2. Учителя всегда умнее вас, но они не обязаны оставаться такими всегда.

3. Чем меньше вы учитесь в школе, тем больше вам приходится учиться у жизни.

4. Оценки в вашем табеле показывают, насколько вы интересуетесь жизнью – чем лучше оценки, тем вы глупее; чем хуже оценки, тем шире ваш кругозор.

5. Полезно держаться вместе с однокурсниками – никогда не знаешь, у кого в будущем придется просить работу или занимать денег.

6. Вы должны уважать и дорожить своей школой. Она дает вам бумагу, которая подтверждает, что с головой у вас все в порядке.

7. Чем меньше вы запоминаете, тем лучше – все знания, накопленные за всю жизнь, не помещаются в голове.

8. Хуже, чем ходить в школу, может быть только не ходить в школу – общество ценит не количество знаний и навыков синтеза, а уверенность в том, что вы все еще можете их получить.

9. В школе вы можете узнать только то, что другие считают важным для вас. Обычно это не совпадает в значительной степени с тем, что вы считаете важным.

10. Чем меньше вы учитесь, тем вы мудрее - мудрый человек не тратит свою жизнь на болтовню, он знает все, прежде чем начать болтать.