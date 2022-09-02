ВИДЕО ⟩ Кот влез в прямой эфир и врезал журналисту лапой

На кадрах видно, как кот забрался на стул, на котором сидел Хусейн Озкок, после чего животное ударило его лапой по голове. Журналист и телеведущая в ответ рассмеялись, на какое-то время им пришлось прервать интервью.

Озкок рассказал, что напавший на него кот принадлежит владельцам дома, в котором он остановился на время.