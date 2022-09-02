Кот ворвался в прямой эфир турецкого телеканала A Spor и ударил спортивного журналиста лапой. Видео инцидента появилось в Интернете.
ВИДЕО ⟩ Кот влез в прямой эфир и врезал журналисту лапой
Кот влез в прямой эфир и врезал журналисту лапой
На кадрах видно, как кот забрался на стул, на котором сидел Хусейн Озкок, после чего животное ударило его лапой по голове. Журналист и телеведущая в ответ рассмеялись, на какое-то время им пришлось прервать интервью.
Озкок рассказал, что напавший на него кот принадлежит владельцам дома, в котором он остановился на время.
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