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ВИДЕО ⟩ Кот влез в прямой эфир и врезал журналисту лапой

Limon.ee
Кот влез в прямой эфир и врезал журналисту лапой
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Кот. Иллюстративное фото
Кот. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Кот ворвался в прямой эфир турецкого телеканала A Spor и ударил спортивного журналиста лапой. Видео инцидента появилось в Интернете.

На кадрах видно, как кот забрался на стул, на котором сидел Хусейн Озкок, после чего животное ударило его лапой по голове. Журналист и телеведущая в ответ рассмеялись, на какое-то время им пришлось прервать интервью.

Озкок рассказал, что напавший на него кот принадлежит владельцам дома, в котором он остановился на время. 

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