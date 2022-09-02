Продукты по временам года для здоровья и энергетики

Каждый сезон требует разных энергозатрат и нагрузок, поэтому наше питание в зимнее время значительно отличается от летнего. Для того чтобы в каждое время года чувствовать себя на высоте и не испытывать проблем со здоровьем, важно помнить о сбалансированной еде, которая несет пользу для организма. Эксперты рекомендуют узнать о том, какие именно продукты подходят для разных сезонов, и в чем заключается их польза.

Зима

В зимний период организму требуется много энергии для того, чтобы согреться. Чувство голода в холодное время года становится сильнее, что часто становится причиной переедания. В такой период важно получать достаточное количество калорий, но при этом не набирать лишних килограммов. Для зимних месяцев подойдут супы и каши, компоты и морсы, орехи, цитрусовые натуральные пряности и специи. Богатые углеводами сезонные продукты (бобовые и корнеплоды) уберегут от переедания и чувства голода.

Витамины и микроэлементы получают из: авокадо, цитрусовых, бананов, киви, картофеля, капусты, свеклы, моркови, фасоли, бобов, тыквы, чечевицы, лука. Не обходят стороной и продукты животного происхождения. Вкусные и полезные супы-пюре согреют зимними вечерами, а добавление пряностей придаст блюдам невероятный аромат и улучшит настроение.

Весна