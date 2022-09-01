ЧИТАТЕЛЬ НАПУГАН ⟩ «Ложитесь на землю быстро»: в Ласнамяэ полицейские с автоматами отреагировали на вызов

«К моему дому подъехала половина полиции города, очень много машин, достали автоматы и пошли к автомобилю, в котором находились люди: женщина и мужчина. Мужчину положили на землю», – пишет читатель Limon.ee в описании к присланному в редакцию видео.

«Я не знаю, что произошло, но, возможно, у него был похожий на оружие предмет… Это ужасно, ведь сегодня первое сентября и во дворах столько детей…», – пишет мужчина.

Отвечает оперативный руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Сандер Лейнберг:

«В 18:56 в полицию поступило сообщение о том, что в припаркованном автомобиле на улице Ляэнемере теэ, 41 находится мужчина, предположительно, с оружием в руках. Полиция всегда в скором порядке и усиленным составом реагирует на такие сообщения, потому что ни прохожие, ни сотрудники полиции не могут судить на расстоянии, о чем идёт речь и насколько опасен может быть человек с предметом, похожим на оружие.