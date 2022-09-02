Откровенная фотосессия Агаты Муцениеце для мужского глянца попала в Сеть

Актриса Агата Муцениеце, обретя статус разведенной женщины, все чаще размещает в социальных сетях пикантный контент, демонстрируя свою потрясающую фигуру. Агата фотографируется то в купальниках разной степени открытости, то в кружевном белье, привлекая подписчиков в свой блог.

Однако ни один пикантный снимок Муцениеце, размещенный ей в Сети, не сравнится с откровенной фотосессией для популярного мужского журнала MAXIM, сделанной в сентябре 2010 года. На фото для глянца Агата задорно позирует в одних крошечных стрингах, едва прикрывая обнаженную грудь.

В интервью для того выпуска Агата призналась, какую свою часть тела она любит больше всего. «Просто очень люблю свою попу. Думаю, читатели сейчас видят, какая она у меня аппетитная. Я сама худенькая, а попа у меня не маленькая, и это довольно привлекательно», – считает артистка.

Напомним, что ранее Агата Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. Сам артист, к слову, недавно снова женился – на актрисе Зепюр Брутян. На этом фоне бывшая супруга звезды сериала «Мажор» дала понять, что новая избранница Прилучного еще «хлебнет» в отношениях с ним. В одном из своих интервью Муцениеце рассказала, что не стала бы выбирать в качестве партнера человека, если бы не была в нем уверена. «Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность», – заявила она. Муцениеце подчеркнула, что ее «не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом».

По ее словам, у мужчины может быть шанс на измену, и женщина даже может позволить ему это сделать.

«Но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», – отметила она.

Многие поклонники Муцениеце провели аналогию ее слов с личной жизнью и посчитали, что Агата говорит о своем собственном неудачном опыте семейной жизни.