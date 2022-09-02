Начались съемки продолжения «Приключений Электроника»
Начались съемки продолжения «Приключений Электроника»
Советский телехит «Приключения Электроника» получит продолжение, сообщили исполнители главных ролей в ленте Юрий и Владимир Торсуевы.
Как сообщает со ссылкой на их слова издание «Киберспорт», братья рассказали о том, что на данный момент участвуют в съемках ленты, режиссером которой стал Владимир Пасечник. По словам Торсуевых, «нашелся очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник». Торсуевы обещают, что в продолжении, как и в оригинале, будет много юмора и музыки.
В ленте снимаются известные актеры, а также здесь появится Рэсси, электронная собака из «Приключений…» Напомним, что в оригинальной ленте Владимир Торсуев играл Сережу Сыроежкина, Юрий – робота Электроника, копию мальчика, созданную профессором Громовым.
Как сообщает СМИ, дата премьеры не называется. Вероятно, после пилотного выпуска будет запущен полноценный сериал.