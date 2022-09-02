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Начались съемки продолжения «Приключений Электроника»

Limon.ee
Начались съемки продолжения «Приключений Электроника»
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Кадр из кинофильма "Приключения Электроника"
Кадр из кинофильма "Приключения Электроника" Фото: скриншот с youtube.com

О новой ленте рассказали исполнители главный ролей братья Торсуевы, сообщает Topnews.

Советский телехит «Приключения Электроника» получит продолжение, сообщили исполнители главных ролей в ленте Юрий и Владимир Торсуевы.

Как сообщает со ссылкой на их слова издание «Киберспорт», братья рассказали о том, что на данный момент участвуют в съемках ленты, режиссером которой стал Владимир Пасечник. По словам Торсуевых, «нашелся очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник». Торсуевы обещают, что в продолжении, как и в оригинале, будет много юмора и музыки.

В ленте снимаются известные актеры, а также здесь появится Рэсси, электронная собака из «Приключений…» Напомним, что в оригинальной ленте Владимир Торсуев играл Сережу Сыроежкина, Юрий – робота Электроника, копию мальчика, созданную профессором Громовым.

Как сообщает СМИ, дата премьеры не называется. Вероятно, после пилотного выпуска будет запущен полноценный сериал.

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