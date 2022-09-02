Начались съемки продолжения «Приключений Электроника»

Как сообщает со ссылкой на их слова издание «Киберспорт», братья рассказали о том, что на данный момент участвуют в съемках ленты, режиссером которой стал Владимир Пасечник. По словам Торсуевых, «нашелся очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник». Торсуевы обещают, что в продолжении, как и в оригинале, будет много юмора и музыки.