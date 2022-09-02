Фото Абрамовича с молодой подругой опубликовали в Сети

В Сети быстро вычислили, с кем может отдыхать Роман Абрамович – Александра Корендюк, с которой у миллиардера может быть роман.

Telegram-канал «Немалахов» напомнил, что уже рассказывал о романе Абрамовича и юной актрисы из богатой семьи. Еще весной 2022 года источники сообщили, что олигарх встречается с 25-летней актрисой, которая известна по роли в сериале «Вы все меня бесите».

Тогда же сообщалось, что отцом Корендюк является первый вице-президент «Газпромбанка» Виктор Корендюк.

«Сплетники шепчутся, что у дамы сердца миллиардера имеются украинские корни», – писали тогда в Сети.

Предположительно, Роман Абрамович прилетел, чтобы посетить свой отель-пансионат «Кристалл», который мог купить зимой 2022 года. Отель в Геленджике ранее принадлежал бывшему мэру города-курорта Сергею Озерову, он правил с 1998 по 2007 год. Позже его купила группа Millhouse, которой владеет Абрамович. Отель находится в 100 метрах от моря, на его участке есть открытый бассейн и пр. Стоит такая недвижимость на рынке 450 миллионов рублей (около 7 миллионов евро).