ФОТО ⟩ Всегда молодая и роскошная: Катрин Денев поддержала Украину на Венецианском кинофестивале

«Я очень хорошо осознаю, как и многие люди, почему я надела его на пресс-конференцию. Однако я не хочу высказываться, потому что все становится хуже и хуже. Мой разум и мой дух с ними каждый день, но я не буду делать никаких заявлений», – сказала она.