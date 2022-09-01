Чт, 1.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Всегда молодая и роскошная: Катрин Денев поддержала Украину на Венецианском кинофестивале

Limon.ee
Всегда молодая и роскошная: Катрин Денев поддержала Украину на Венецианском кинофестивале
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Катрин Денев
Катрин Денев Фото: Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA

Легенда французского кино продемонстрировала свою солидарность с украинским народом.

Вчера, 31 августа, на острове Лидо стартовал 79-й Венецианский кинофестиваль. Первым событием стала пресс-конференция, которую посетила легендарная французская актриса Катрин Денев (78).

В знак поддержки актриса пришла на мероприятие со значком в виде флага Украины на груди.

Катрин Денев на Венецианском фестивале.
Катрин Денев на Венецианском фестивале. Фото: MARCO BERTORELLO

Для выхода в свет Катрин выбрала скромный, но очень элегантный наряд. Актриса появилась перед публикой в черных брюках и синей рубашке. Яркая разноцветная сумка и фирменная укладка, которой Денев не изменяет уже много лет, прекрасно дополнили ее образ. Когда журналисты поинтересовались у звезды, что она хотела сказать своим внешним видом, Катрин Денев произнесла:

«Я очень хорошо осознаю, как и многие люди, почему я надела его на пресс-конференцию. Однако я не хочу высказываться, потому что все становится хуже и хуже. Мой разум и мой дух с ними каждый день, но я не буду делать никаких заявлений», – сказала она.

78-летняя Катрин Денев на Венецианском фестивале.
78-летняя Катрин Денев на Венецианском фестивале. Фото: Alberto Terenghi/Venice2022 / ipa-agency.net
Ключевые слова
Наверх