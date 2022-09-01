Умная, здоровая и богатая Эстония в сентябре не пьет. Вы уже отказались от алкоголя?

Говорят, что богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто разумно тратит. Алкоголь, безусловно, подразумевает расходы, но также важно обращать внимание на скрытые расходы и неполученные доходы, которые сопутствуют алкоголю: билеты в клуб, еще один напиток, такси, ночная вредная еда, не сделанная работа, упущенные возможности, неполученная прибыль и потраченное время, которое уйдет на восстановление после приема алкоголя. Пауза поможет вам оценить свои доходы и расходы.

СПОКОЙНАЯ ЭСТОНИЯ

Алкоголь — это депрессант, который нарушает химический баланс в тканях мозга. Первый бокал алкоголя действует расслабляюще, и все заботы и тревоги начинают казаться несущественными. Позднее, если продолжить постоянно употреблять алкоголь, тревога и стресс, напротив, нарастают и приводят к новым проблемам. Попытку снять тревогу и решение проблем ищут в алкоголе.

Подарите себе более спокойный сентябрь и сделайте паузу от алкоголя. Пауза разорвет этот порочный круг и поможет снять стресс. Время, которое вы бы иначе потратили на алкоголь, останется вам для приятных дел.

СЧАСТЛИВАЯ ЭСТОНИЯ

Алкоголь играет важную роль в партнерских отношениях и со временем начинает их разрушать. Алкоголь снижает самоконтроль и способность понимать другого человека, тем самым подрывая доверие. Поскольку алкоголь «спускает всё на тормозах», человек чувствует себя более смелым и ведет себя свободнее. Такие чувства могут создать ложное впечатление, что с алкоголем и секс становится лучше и свободнее. На самом деле человек, употребивший алкоголь, начинает хуже соображать, становится менее чувствительным и менее дееспособным. Если чувствительность одного из партнеров уменьшится, это ощутит и второй партнер. Сделайте паузу от алкоголя и подарите себе и своему партнеру более страстный и приятный сентябрь.

Если вы сделаете паузу в сентябре, то узнаете, насколько вы на самом деле зависите или не зависите от алкоголя. Найдите себе захватывающие занятия и научитесь праздновать и что-то отмечать без алкоголя.