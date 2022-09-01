Более умная, здоровая и богатая Эстония, где люди живут более спокойно и счастливо. Звучит? Если вы зашли в эту статью, потому что хотите перемен, то вы оказались в правильном месте. Каждое большое изменение начинается с нас самих. Эстония состоит из людей, чей личный выбор влияет на каждого из нас, близких, общество и всю страну. Сделайте в сентябре паузу от алкоголя и измените жизнь к лучшему!
Умная, здоровая и богатая Эстония в сентябре не пьет. Вы уже отказались от алкоголя?
На сайте кампании «В сентябре не пью» приведены аргументы за то, чтобы отказаться от спиртных напитков уже сейчас. Лицами проекта стали известные люди Эстонии, больше всех на слуху зоолог Алексей Туровский.
УМНАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь снижает способность концентрироваться, что, в свою очередь, означает, что вы не сможете получать новые знания.
Под воздействием алкоголя вы не решаете свои проблемы, а просто убегаете от них. Время, потраченное на алкоголь, определенно можно провести лучше, предприняв что-то более умное и расширяющее кругозор. Сделайте мудрый и осознанный выбор, дайте себе шанс. В течение месяца на трезвую голову вы испытаете много нового и интересного, что поможет в будущем принимать правильные решения.
ЗДОРОВАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь не является частью здорового образа жизни. Даже активные занятия спортом не сводят к нулю влияние вечеринок, недосыпа, стресса и неправильного питания. Стресс, недосып и лишние калории отражаются и на внешности, а это, в свою очередь, провоцирует новый стресс. Кроме того, алкоголь напрямую связан с 60 проблемами со здоровьем и косвенно с более чем 200 заболеваниями. Чтобы быть здоровее в будущем, пересмотрите всё то, что влияет на ваш образ жизни уже сегодня.
Сделайте в сентябре паузу от алкоголя и удивитесь, насколько один подобный месяц может повлиять на ваш вес, состояние кожи лица и спортивные возможности.
БОГАТАЯ ЭСТОНИЯ
Говорят, что богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто разумно тратит. Алкоголь, безусловно, подразумевает расходы, но также важно обращать внимание на скрытые расходы и неполученные доходы, которые сопутствуют алкоголю: билеты в клуб, еще один напиток, такси, ночная вредная еда, не сделанная работа, упущенные возможности, неполученная прибыль и потраченное время, которое уйдет на восстановление после приема алкоголя. Пауза поможет вам оценить свои доходы и расходы.
СПОКОЙНАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь — это депрессант, который нарушает химический баланс в тканях мозга. Первый бокал алкоголя действует расслабляюще, и все заботы и тревоги начинают казаться несущественными. Позднее, если продолжить постоянно употреблять алкоголь, тревога и стресс, напротив, нарастают и приводят к новым проблемам. Попытку снять тревогу и решение проблем ищут в алкоголе.
Подарите себе более спокойный сентябрь и сделайте паузу от алкоголя. Пауза разорвет этот порочный круг и поможет снять стресс. Время, которое вы бы иначе потратили на алкоголь, останется вам для приятных дел.
СЧАСТЛИВАЯ ЭСТОНИЯ
Алкоголь играет важную роль в партнерских отношениях и со временем начинает их разрушать. Алкоголь снижает самоконтроль и способность понимать другого человека, тем самым подрывая доверие. Поскольку алкоголь «спускает всё на тормозах», человек чувствует себя более смелым и ведет себя свободнее. Такие чувства могут создать ложное впечатление, что с алкоголем и секс становится лучше и свободнее. На самом деле человек, употребивший алкоголь, начинает хуже соображать, становится менее чувствительным и менее дееспособным. Если чувствительность одного из партнеров уменьшится, это ощутит и второй партнер. Сделайте паузу от алкоголя и подарите себе и своему партнеру более страстный и приятный сентябрь.
Если вы сделаете паузу в сентябре, то узнаете, насколько вы на самом деле зависите или не зависите от алкоголя. Найдите себе захватывающие занятия и научитесь праздновать и что-то отмечать без алкоголя.
Эта пауза в любом случае не останется для вас незамеченной, ведь вы сделаете разумный шаг вперед на пути к более здоровому, материально обеспеченному и умному образу жизни. Более спокойная и счастливая Эстония начинается с вас!