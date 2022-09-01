Шуфутинский честно рассказал о любимом меме про песню «3 сентября», и ответ удивит любого

Песня «Третье сентября» в 2023 году отмечает свое тридцатилетие. Композиция появилась в 1993-м: текст написал Игорь Николаев, музыку – Игорь Крутой. А в начале десятых началась ее новая жизнь, когда в Сети опубликовали мем с изображением американского хип-хопера Рика Росса и строчками из шлягера Михаила Шуфутинского: «Я календарь переверну, и снова 3 сентября». Авторы картинки тогда обратили внимание на сходство двух звезд, а песня завоевала такую популярность, какой не имела при релизе в 90-х, пишет Life.

«Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится. Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются там мемы, посты, еще что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это все насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже 4 сентября, а четвертого уже легче», – говорит артист.

В разговоре с журналисткой Алёной Жигаловой для ютуб-канала Super Шуфутинский честно признался, что от мемов про «Третье сентября» не то что не в восторге... просто любимой картинки на эту тему нет. Музыканту куда больше нравится, когда люди перепевают песню.