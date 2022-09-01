ТЫ СОГЛАСНА? ⟩ Известный блогер раскрыла секрет успешного первого свидания: попробуйте, и будет вам счастье!

Следующее правило заключается в том, что тебе не нужно каждый день писать мужчине текстовые сообщения перед тем, как пойти на первое свидание. «Ты его не знаешь, как и он тебя. Не становитесь друзьями по переписке. Ты хочешь познакомиться с ним лично, а не по телефону».

Еще один совет: запланируй по возможности свое первое свидание на тот же вечер, что и твои одинокие друзья и подружки. Потом вы встретитесь, и вам будет, о чем рассказать друг другу.

Еще одно ключевое правило — не добавлять человека, с которым ты встречаешься, в контакты до третьего свидания.

Эли уверяет, что мужчины влюбляются в женщину, когда у них есть время подумать о ней. «Сделай невероятным первое свидание, а потом уходи. Дай ему время подумать о тебе и влюбиться», - советует блогер и добавляет, что во время свидания следует рассказать хотя бы одну смешную историю, случившуюся с тобой, чтобы показать потенциальному партнеру, что его ждет.

Эли Ралло Фото: Shutterstock