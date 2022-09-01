Писательница из Нью-Йорка Эли Ралло стала безумно популярной благодаря своим веселым правилам первого свидания. Она советует никогда не добавлять номер телефона парня в контакты до третьего свидания, пишет dailymail.co.uk.
ТЫ СОГЛАСНА? ⟩ Известный блогер раскрыла секрет успешного первого свидания: попробуйте, и будет вам счастье!
Писательница распространила по соцсеятм веселое видео, в котором изложила свои 15 правил успешного первого свидания. Запись тут же стала хитом.
Писательница и блогер Эли Ралло из Нью-Йорка (550 000 подписчиков), делится с поклонницами в Тиктоке различными советами. В списке не только рассказы о трендах и брендах, но и рекомендации, в какой день недели лучше всего встречаться с парнями. Эли публикует посты под псевдонимом @thejarr.
В последнем видео она говорит, что первый и, возможно, самый важный совет — назначить первое свидание в четверг. «Самый элитный день первого свидания — четверг. Почему? В четверг вы можете сказать кому-нибудь, какие у вас планы на субботу. И тогда вы можете пойти куда-нибудь с парнем в субботу или пообедать в воскресенье, - уверяет она. - Четверг - идеальная близость к выходным, когда вы можете запланировать второе свидание до понедельника, и тогда вы будет знать, как вы относитесь друг к другу уже до начала новой недели».
@thejarr
Insta link in bio ;)♬ original sound - Eli Rallo
Она также советует, как подготовиться к свиданию: надо выпить 1,5 бокала красного вина или диетической колы, чтобы «накачаться». Сойдет и кофе. Важно занять себя чем-то перед первым свиданием, а не переживать, как оно пройдет. Лучше, конечно, выпить немного алкоголя, так легче будет поддержать беседу с парнем. Пока ты пьешь, «ты должна слушать Ариану Гранде. Это просто заставляет чувствовать себя хорошо перед свиданием».
Следующее правило заключается в том, что тебе не нужно каждый день писать мужчине текстовые сообщения перед тем, как пойти на первое свидание. «Ты его не знаешь, как и он тебя. Не становитесь друзьями по переписке. Ты хочешь познакомиться с ним лично, а не по телефону».
Еще один совет: запланируй по возможности свое первое свидание на тот же вечер, что и твои одинокие друзья и подружки. Потом вы встретитесь, и вам будет, о чем рассказать друг другу.
Еще одно ключевое правило — не добавлять человека, с которым ты встречаешься, в контакты до третьего свидания.
Эли уверяет, что мужчины влюбляются в женщину, когда у них есть время подумать о ней. «Сделай невероятным первое свидание, а потом уходи. Дай ему время подумать о тебе и влюбиться», - советует блогер и добавляет, что во время свидания следует рассказать хотя бы одну смешную историю, случившуюся с тобой, чтобы показать потенциальному партнеру, что его ждет.
Этот пост был прочитан 1,7 миллиона раз, и многие одобрили список советов. Одна подписчица написала: «Четверг также идеален потому, что, если свиданка пойдет плохо и тебе захочется сбежать, всегдя можно использовать оправдание «надо рано вставать на работу».