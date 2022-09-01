Учимся у них: интересные особенности разных школ мира

Родители школьников снова и снова удивляются тому, как поменялись учебные будни их детей и подход к образованию, но эти новшества покажутся цветочками, по сравнению с тем, как обстоят дела в других странах. Некоторые особенности заграничных школ удивляют, другие пугают, а есть и те, которыми можно искренне восхищаться.

Италия: никакой формы и максимальная социализация

За партой ученики в Италии проводят тринадцать лет. Так дети меньше устают в течение учебного дня, им нужно осваивать меньше материала за один год. При этом дети должны сменить три школы: после начальной ребенка переводят в учебное заведение другого района, где шанс встретить прежних одноклассников почти равен нулю.

Через несколько лет школьников снова перемешивают — они отправляются в лицей. Так дети учатся общению, быстрее привыкают к новым обстоятельствам и вливаются в коллектив.

Поэтому, если вы переживаете, что в новой школе ребенок испытает стресс, вспомните опыт итальянцев!

Франция: 20-балльная шкала оценок

Многие родители жалуются, что пятибалльная система оценок в школе не дает полного представления о знаниях ребенка. К тому же, единица и двойка почти не используются на официальных экзаменах, а значит, остается всего три оценки.