Периодически при посещении поликлиники можно услышать такие рекомендации, от которых волосы на голове встают дыбом — журнал Woman разобрался, на что следует обратить особое внимание.
5 врачебных советов, которые могут подорвать здоровье
Уровень доверия к людям в белых халатах всегда достаточно высок. Ведь приходя на прием к доктору, мы можем доверить ему самое дорогое, что есть — здоровье. Однако иногда стоит ставить под сомнение рекомендации врачей.
Советы по питанию
Часто сами врачи придерживаются разных пищевых концепций и верят мифам, о которых с удовольствием рассказывают пациентам. Услышав один раз от человека в белом халате, что потребление яиц повышает холестерин, пациент убирает их из своего рациона навсегда — чего делать не стоит.
- Нельзя есть фрукты после еды
Врач-гастроэнтеролог рекомендует употреблять фрукты в первой половине дня, до 16 часов. Фрукты — это не отдельный прием пищи, а дополнение к основному.
«Сначала мы съели завтрак, потом приступаем к фруктам. Очень распространено сочетание фруктов и каши. Ежедневное употребление таких завтраков не рекомендовано, так как будет усиливаться процесс брожения, гниения. Ешьте такой завтрак не чаще чем один раз в неделю, тогда не будет вреда организму», — объясняет врач-гастроэнтеролог.
Нутрициолог говорит, что фрукты нужно есть как десерт сразу после или вместе с основным приемом пищи.
«Фрукты — фруктоза, природный, но сахар. Когда мы едим фрукты в перекус, мы постоянно повышаем глюкозу в крови, они не дают должного насыщения — и через 1,5 часа мы опять едим. Частые перекусы вредны. Плюс фрукты — кислоты, они помогают усвоению белка из пищи и железа. Многие женщины имеют дефициты белка и железа», — говорит эксперт.
Специалист по снижению веса и здоровому питаниюдобавляет, что при наличии заболеваний органов ЖКТ некоторые фрукты необходимо полностью исключать из рациона или не есть на голодный желудок, так как это может спровоцировать изжогу и другие неприятные симптомы.
«У некоторых людей фрукты в целом не очень хорошо переносятся в связи с нарушением микрофлоры кишечника, могут вызывать метеоризм и колики. Если съесть фрукт после основного приема пищи, и еда начнет гнить в желудке — это бред. Нет универсального совета по фруктам, каждый должен отследить реакцию организма и решить, как ему комфортнее есть фрукты»
- Потребление яиц повышает уровень холестерина
«Это миф. Организму нужен холестерин, из него синтезируются половые гормоны. Яйца — легкоусвояемый белок и насыщенные жиры. Можно есть их и больше 2 штук, вопрос в том, с чем вы их комбинируете на одной тарелке», — подсказывает нутрициолог.
Хорошие сочетания — яйца с овощами, зеленый омлет со шпинатом.
В одном желтке — около 200–250 мг холестерина. Холестерин вырабатывается нашим собственным организмом и имеет ряд полезных функций.
- Употребление углеводов на ночь приводит к увеличению веса
Здесь важно задать себе вопрос, какие именно углеводы мы употребляем на ночь: простые или сложные? Например, макароны — плохой выбор на ужин, а бурый рис, гречка или киноа — пожалуйста.
«Если вам нужно запустить активный процесс жиросжигания, то хорошо учить организм переключаться с метаболизма углеводов как основного источника энергии на жиры. Это тренирует метаболическую гибкость и топит жир»