5 врачебных советов, которые могут подорвать здоровье

Уровень доверия к людям в белых халатах всегда достаточно высок. Ведь приходя на прием к доктору, мы можем доверить ему самое дорогое, что есть — здоровье. Однако иногда стоит ставить под сомнение рекомендации врачей.

Советы по питанию

Часто сами врачи придерживаются разных пищевых концепций и верят мифам, о которых с удовольствием рассказывают пациентам. Услышав один раз от человека в белом халате, что потребление яиц повышает холестерин, пациент убирает их из своего рациона навсегда — чего делать не стоит.

- Нельзя есть фрукты после еды

Врач-гастроэнтеролог рекомендует употреблять фрукты в первой половине дня, до 16 часов. Фрукты — это не отдельный прием пищи, а дополнение к основному.

«Сначала мы съели завтрак, потом приступаем к фруктам. Очень распространено сочетание фруктов и каши. Ежедневное употребление таких завтраков не рекомендовано, так как будет усиливаться процесс брожения, гниения. Ешьте такой завтрак не чаще чем один раз в неделю, тогда не будет вреда организму», — объясняет врач-гастроэнтеролог.

Нутрициолог говорит, что фрукты нужно есть как десерт сразу после или вместе с основным приемом пищи.