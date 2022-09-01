Пару дней назад все СМИ трубили, что актер расстался с Камилой Морроне, а уже сегодня его заметили с новой и не менее красивой моделью, пишет Woman.
Леонардо Ди Каприо закрутил новый роман с 22-летней украинкой
На днях стало известно, что Леонардо Ди Каприо вновь стал холостяком. Он расстался со своей девушкой Камилой Морроне, с которой они встречались больше четырех лет. Но, кажется, голливудский актер не любит одиночество — вскоре его заметили в компании новой девушки.
Ею стала украинская блогерша и модель Мария Береговая. И как выяснилось, встречаться они начали еще в июле. Тогда репортеры застукали их на свидании с Сент-Тропе, кадры в Сети появились только сейчас. Может быть, ДиКаприо не хотел травмировать чувства своей бывшей?
Впрочем, новая избранница не просто модель, но и дочь влиятельного украинского бизнесмена. Наследница фармацевтического бизнеса выросла в Швейцарии, а сейчас проходит обучение в бизнес-школе в Лондоне.
У 22-летней красавицы куча подписчиков в соцсетях и яркая беспечная жизнь. Ежедневно она публикует в Сеть кадры своей роскошной жизни, но о личной жизни предпочитает не распространяться. Кстати, в ее профиле даже есть фото с той самой яхты, где ее заметили с Леонардо Ди Каприо. Но, как можно догадаться, на них звезда «Выжившего» не попал.
Вполне вероятно, что ДиКаприо настроен серьезно, и их отношения просуществуют, как минимум, три года. Ведь, как мы писали ранее, Леонардо всегда расставался со своими избранницами еще до того, как им исполнялось 25 лет.