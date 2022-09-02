Что запрещено делать после захода солнца, дабы не накликать беду и невзгоды

Считать деньги

После захода солнца не просто нельзя одалживать деньги или отдавать долги. Но еще и просто оценивать, сколько налички у тебя в кошельке или копилке. Деньги нужно считать только при свете дня, иначе их всё время будет не хватать, пишет vazhnoznat.com.

Купаться и ходить в баню

Нельзя купаться в водоемах после того, как солнце закатилось за горизонт. Наши предки считали, что в реках, озерах и прудах обитает нечистая сила, которая стережет своих жертв по ночам. Русалки и водяные могут забрать человека в свой мир. Также после захода солнца нельзя ходить в баню, чтобы не накликать на себя неприятности. Купаться можно только дома, в собственной ванной.

Мыть посуду и выбрасывать мусор

Мыть посуду тоже считается плохой приметой, так как это может накликать в дом ссоры, безденежье и болезни. Правда, этого правила довольно сложно придерживаться в наши дни, когда вся семья собирается за ужином именно вечером. В таком случае посуду нужно оставлять на утро. То же самое касается и мусора, который нельзя выносить из дома в темное время суток. Вынося «сор из избы», ты якобы выносишь из дома всё хорошее, в том числе и здоровье родных.

Открывать входные двери