Наши предки верили, что после захода солнца начинается время темных сил и недоброжелательных людей. Вечер нужно проводить дома с семьей, избегая выходов на улицу. А что еще нельзя делать, когда солнце зашло за горизонт?
Что запрещено делать после захода солнца, дабы не накликать беду и невзгоды
Считать деньги
После захода солнца не просто нельзя одалживать деньги или отдавать долги. Но еще и просто оценивать, сколько налички у тебя в кошельке или копилке. Деньги нужно считать только при свете дня, иначе их всё время будет не хватать, пишет vazhnoznat.com.
Купаться и ходить в баню
Нельзя купаться в водоемах после того, как солнце закатилось за горизонт. Наши предки считали, что в реках, озерах и прудах обитает нечистая сила, которая стережет своих жертв по ночам. Русалки и водяные могут забрать человека в свой мир. Также после захода солнца нельзя ходить в баню, чтобы не накликать на себя неприятности. Купаться можно только дома, в собственной ванной.
Мыть посуду и выбрасывать мусор
Мыть посуду тоже считается плохой приметой, так как это может накликать в дом ссоры, безденежье и болезни. Правда, этого правила довольно сложно придерживаться в наши дни, когда вся семья собирается за ужином именно вечером. В таком случае посуду нужно оставлять на утро. То же самое касается и мусора, который нельзя выносить из дома в темное время суток. Вынося «сор из избы», ты якобы выносишь из дома всё хорошее, в том числе и здоровье родных.
Открывать входные двери
Открывая двери после захода солнца, ты рискуешь впустить в дом нечистую силу. Хороший человек не будет будить хозяев и заходить на порог в темное время суток. Поэтому как только наступает вечер, закрывай двери на замок.
Ругаться
Вечер — это время спокойствия и тишины. Грех нарушать гармонию руганью и ссорами. Это может навлечь ночные кошмары или бессонницу. Старайся улаживать конфликты и мириться до того, как отойти ко сну.
Смотреть в зеркало или стричься
Зеркало — мистический предмет, который, согласно поверьям, имеет доступ в потайной мир. Если ночью заглянуть в зеркало, то можно столкнуться с нечистой силой. Исключение — только вечер гадания для девушек. Также не стоит стричь волосы после захода солнца. Так ты словно состригаешь всю жизненную энергию и силы, безвозвратно теряя их.
Оставлять острые предметы на ночь
Ножницы, ножи и булавки не стоит оставлять на видном месте на ночь. Это забота древних о домовике — добром обитателе дома. Считается, что он может порезаться об острые предметы, оставленные без присмотра. И тогда начнет мстить хозяевам, красть их вещи и устраивать мелкие неприятности дома.
Стирать и сушить вещи
Стирку тоже лучше оставить до наступления утра. Суеверие это связано не только с чисткой вещей, но и сушкой. Если вывесить белье или одежду на балкон или на улицу, то ткань впитает в себя энергию злых сил, которые царствуют ночью. Тогда одежда передаст эти чары человеку, который будет ее носить.
Не завешивать окна
В старину в темное время суток всегда закрывали ставни. Сейчас их функцию заменили шторы. Их нужно обязательно закрывать после захода солнца. Это оградит хозяев от посторонних глаз и лунного света. Считалось, что свет луны, падающий на спящего человека, может лишить его рассудка.
Постарайся также ничего не обещать после захода солнца. Считается, что выполнить такие обеты будет очень сложно. А ты придерживаешься суеверий или считаешь их пережитком прошлого?