НАПРЯЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет сентябрь для каждого знака Зодиака

Удачные дни: 1, 8, 12, 19-30

Конфликтные дни: 2-4, 10, 17

Телец

Первый месяц осени настроит вас на серьезный лад. Насупило время «собирать камни» своих поступков и принимать серьезные решения в сферах романтического и делового партнерства. Этот месяц про выборы, которые невозможно сделать без дипломатических навыков, их вы и будете доводить до совершенства весь сентябрь.

Удачные дни: 5, 18-23

Конфликтные дни: 10-17

Близнецы

Близнецов будет занимать тема недвижимости и всего, что с ней связано. Не исключено, что вы столкнетесь с решением уже знакомых вопросов, особенно если они касаются семейных отношений. Месяц довольно сложный. Следите за тем, чтобы документы были в порядке. Начало обучения потребует усердия и дисциплины, особенно в первые три недели сентября.

Удачные дни: 22-30

Конфликтные дни: 1-18

Рак

Раков потянет в дорогу. Даже если вы никуда не уедете, мысли ваши будут далеко от повседневной рутины. Вероятны связи с иностранцами, как по работе, так и в личных вопросах. Поскольку ваша востребованность высока, старайтесь завязать новые связи, но не удивляйтесь, если на горизонте появятся люди, с которыми вы общались ранее. Вопросы, связанные с покупкой автомобиля или техники, решайте до 10 числа.

Удачные дни: 1, 20, 22, 24, 25, 29

Конфликтные дни: 3-18, 26

Лев