Сентябрь во многом будет продолжать напряженные тенденции августа. Это касается как политики и экономики, так и наших личных дел. Трудности, с которыми мы сталкивались в начале года (январе и феврале), скорее всего, придут к своему логическому завершению до конца ноября
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ⟩ Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, каким будет сентябрь для каждого знака Зодиака
Поскольку речь идет о решениях, которые мы склонны принимать не по своей воле, а под давлением обстоятельств, то с сентября эти обстоятельства будут накаляться. В большей степени это касается знаков воздуха (Близнецы, Весы, Водолеи) и земли (Телец, Дева, Козерог). Но если данная конфигурация затрагивает ваши личные планеты, то перемены неизбежны.
С 10 сентября по 2 октября в свои права вступит ретроградный Меркурий. На этот раз он задержится в знаке Весов и актуализирует темы дипломатии и отношений. Если три месяца назад вы с кем-то поссорились или просто не смогли договориться о чем-то важном, то наступает время, когда есть шанс разрешить недопонимание с помощью дипломатии. Эта возможность, пожалуй, является определяющей энергию первого месяца осени.
По традиции предупреждаю о проделках Меркурия в фазе ретродвижения
- Стоит воздерживаться от крупных покупок. Особенно техники и автомобиля ( если это не вторичное сырье).
- С осторожностью начинать новые проекты.
- Вступать в деловые отношения с новыми партнерами.
- Совершать крупные инвестиции ( если только ваш личный прогноз не противоречит).
Фавориты месяца - Рыбы и Скорпионы. Вы можете столкнуться с чем-то совершенно необыкновенным. Смысл этого опыта не стоит пытаться понять сразу, просто насладитесь возможностями этого периода, аналогов которого в ближайшее время не будет.
Овен
С первым осенним месяцем вам предстоит вернуться в рабочую рутину. До 20-х чисел будет много суеты и беготни. Вероятно, вам придется принять активное участие в чужих делах и поставить чужие интересы выше собственных. Последняя неделя сентября будет щедра на любовные встречи и романтические приключения. Сентябрь – это отличный период, чтобы взять в семью домашнего питомца.
Удачные дни: 1, 8, 12, 19-30
Конфликтные дни: 2-4, 10, 17
Телец
Первый месяц осени настроит вас на серьезный лад. Насупило время «собирать камни» своих поступков и принимать серьезные решения в сферах романтического и делового партнерства. Этот месяц про выборы, которые невозможно сделать без дипломатических навыков, их вы и будете доводить до совершенства весь сентябрь.
Удачные дни: 5, 18-23
Конфликтные дни: 10-17
Близнецы
Близнецов будет занимать тема недвижимости и всего, что с ней связано. Не исключено, что вы столкнетесь с решением уже знакомых вопросов, особенно если они касаются семейных отношений. Месяц довольно сложный. Следите за тем, чтобы документы были в порядке. Начало обучения потребует усердия и дисциплины, особенно в первые три недели сентября.
Удачные дни: 22-30
Конфликтные дни: 1-18
Рак
Раков потянет в дорогу. Даже если вы никуда не уедете, мысли ваши будут далеко от повседневной рутины. Вероятны связи с иностранцами, как по работе, так и в личных вопросах. Поскольку ваша востребованность высока, старайтесь завязать новые связи, но не удивляйтесь, если на горизонте появятся люди, с которыми вы общались ранее. Вопросы, связанные с покупкой автомобиля или техники, решайте до 10 числа.
Удачные дни: 1, 20, 22, 24, 25, 29
Конфликтные дни: 3-18, 26
Лев
Вопросы финансов или инвестиций выйдут для вас на первое место. Чтобы преуспеть, стоит обратить внимание на старые связи и, возможно, их даже возобновить. После 20-х чисел месяца можно отправляться в поездки и знакомиться с новыми людьми. Вероятны романические приключения и новые романы. Последние 10 дней месяца благоприятны для активной деятельности, связанной с рекламой, продажей и обучением.
Удачные дни: 6-13, 15-18
Конфликтные дни: 1, 2
Дева
Дорогие Девы, это ваш звездный месяц, который направлен на то, чтобы вернуть утраченные ранее позиции. Возможно, это не будет просто, зато в процессе вы приобретете опыт и знания. Вопросы самооценки и имиджа выйдут для вас на первое место. Самое время поменять то, что вы давно хотели, но почему-то не решались.
Удачные дни: 22-30
Конфликтные дни: 1-18
Весы
До 20-х чисел месяца вы будете избегать шумных мест и больших компаний. Это период, когда стоит уехать или уйти в закулисную тень. Обратите внимание на собственные нужды, именно для этого иногда необходимо одиночество. Не исключены тайны, интриги и секреты, которым суждено вскрыться в этот период. Последняя неделя сентября подарит вдохновение и азарт.
Удачные дни: 5, 18-23
Конфликтные дни: 10-17
Скорпион
В этом месяце особенное значение приобретут дружеские связи. Какие-то из них вы захотите восстановить, а какие-то окончательно расторгнуть. В деловой жизни стоит решать вопросы через знакомства или путем нескольких рукопожатий, нежели через официальные инстанции. Главные события месяца произойдут не дома. Светская и социальна жизнь будет бурлить, поэтому не отказывайтесь от приглашений на мероприятия.
Удачные дни: 11-20, 23-30
Конфликтные дни: нет
Стрелец
Сентябрь – важнейший месяц для Стрельцов. Во-первых, вы вернетесь к проблемам, которые были три месяца назад. Во-вторых, вам придется принимать важные решения, касательно собственного статуса. Ни то, ни другое не будет просто, поэтому стоит держать рассудок холодным, а сердце открытым для перемен. Оформлением важных документов стоит заниматься до 10 сентября.
Удачные дни: 1-3
Конфликтные дни: 5-8, 16-20, 24-28
Козерог
Козерогов потянет в дорогу, или им захочется срочно выучиться чему-то новому, о чем они давно мечтали. То и другое будет правильным решением, выбирайте по ситуации. Особый акцент приобретут иностранные связи, как в личной, так и в деловой жизни. Вероятны встречи с людьми, которых вы давно не встречали.
Удачные дни: 21-30
Конфликтные дни: 10-20
Водолей
Для Водолеев сентябрь таит в себе много подводных камней. Тайны, интриги, расследования – приметы этого месяца. Будьте внимательны с документами, особенно если они носят юридический характер, и ни в коем случае не переступайте букву закона. Не исключено, что после 10-х чисел месяца вам придется решать старые проблемы. После 20-го сентября вероятны поездки в те места, где вы уже бывали.
Удачные дни: 6-12, 17-21
Конфликтные дни: 1-5, 25-30
Рыбы
Милые Рыбки, вас ждут интересные события, связанные с темой партнерства. Оно может быть личным или деловым, но, скорее всего, фигуранты или ситуация окажутся знакомыми. Юридическими вопросами и долговыми обязательствами лучше заниматься до 10 сентября, так как после велика вероятность задержек и ошибок.
Удачные дни: 1-9
Конфликтные дни: 10, 14-19, 22-25