Самый народный психолог страны Михаил Лабковский считает, что секс после ссоры — плохая идея, пишет super.ru. –
Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему секс после ссоры – плохая идея
Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему секс после ссоры – плохая идея
И, как обычно, очень доходчиво объясняет почему. «В психологии есть понятие отреагирования, – говорит Лабковский. – Это когда после конфликта люди спешат выпустить пар в спортзале или ходят кругами по квартире. И в целом это правильно: во время физической активности эмоции уходят в тело, где и «перевариваются».
Получается, что люди, которые испытывают особый кайф от секса после ссоры, по сути, таким образом вымещают свою злость, но при этом думают, что занимаются любовью. Ничего подобного, считает Лабковский. «Превращать интимную близость в завуалированную драку неправильно, особенно если в процессе вы становитесь агрессивны, причиняете боль партнеру или испытываете ее, о чем заранее не договаривались».