Психолог Михаил Лабковский объяснил, почему секс после ссоры – плохая идея

И, как обычно, очень доходчиво объясняет почему. «В психологии есть понятие отреагирования, – говорит Лабковский. – Это когда после конфликта люди спешат выпустить пар в спортзале или ходят кругами по квартире. И в целом это правильно: во время физической активности эмоции уходят в тело, где и «перевариваются».