Особняк в Баварии и дом на Рублевке: дочь может не получить элитную недвижимость Горбачева

К политическим достижениям Горбачева можно относиться по-разному. Одни восхваляют его за реформы, другие проклинают за развал СССР. На Западе, и особенно в Германии, Михаила Сергеевича до сих пор почитают. Для немцев его смерть стала поистине печальной новостью. Сегодня за границей оплакивают человека, которого там называли «Горби».

Между тем уже пошли разговоры на тему того, что же оставил Горбачев. И речь идет не о состоянии России, а об имуществе политика. Известно, что после смерти жены Михаил Горбачев уехал в Баварию. В Германии он поселился в трехэтажном особняке площадью 570 кв. м на берегу озера Тегернзе.

Дом насчитывает 17 комнат, среди которых есть несколько кабинетов, гостиная-столовая, кухня, спальни, гардеробные и так далее. Имелись там и бассейн с сауной. Согласно одной информации, особняк стоимостью семь миллионов евро был продан. Исходя из других источников, этой элитной недвижимостью уже владеет дочь Горбачева Ирина. И точно известно, что у политика были апартаменты на улице Косыгина, но их он продал Игорю Крутому.