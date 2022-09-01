Особняк в Баварии и дом на Рублевке: дочь может не получить элитную недвижимость Горбачева
К политическим достижениям Горбачева можно относиться по-разному. Одни восхваляют его за реформы, другие проклинают за развал СССР. На Западе, и особенно в Германии, Михаила Сергеевича до сих пор почитают. Для немцев его смерть стала поистине печальной новостью. Сегодня за границей оплакивают человека, которого там называли «Горби».
Дом насчитывает 17 комнат, среди которых есть несколько кабинетов, гостиная-столовая, кухня, спальни, гардеробные и так далее. Имелись там и бассейн с сауной. Согласно одной информации, особняк стоимостью семь миллионов евро был продан. Исходя из других источников, этой элитной недвижимостью уже владеет дочь Горбачева Ирина. И точно известно, что у политика были апартаменты на улице Косыгина, но их он продал Игорю Крутому.
Наибольший интерес сейчас представляет дача Михаила Сергеевича в деревне Калчуга Одинцовского городского округа на Рублево-Успенском шоссе. Населенный пункт находится на правом берегу реки Медвенки, которая впадает в Москву-реку. Эта местность примечательна тем, что там когда-то жили Сталин, Бухарин, Ворошилов, Дзержинский и Микоян. Сейчас в деревне находится частный сектор, а местные дома стоят сотни миллионов рублей.
Элитная недвижимость Горбачева, по идее, должна отойти единственной наследнице политика Ирине. Однако все может оказаться куда более интересно. Об этом рассказала адвокат Жанна Маргулис.
«В связи с тем, что в открытых источниках информации о наследниках известно лишь то, что у наследодателя есть дочь, то, безусловно, она и будет являться наследником первой очереди. О других наследниках у меня, по крайней мере, нет данных. Другое дело, что, при наличии завещания наследниками могут стать и иные лица, о чем станет известно исключительно в период принятия наследства, срок для которого шесть месяцев с даты его открытия, то есть с 30 августа 2022 года», — объяснила Маргулис.