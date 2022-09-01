1 сентября – День знаний, который редакция Limon.ee решила отметить на праздничной линейке вместе с учениками и учителями Ласнамяэской русской гимназии. Температура в 10 градусов и ледяной ветер не помешали родителям, детям и преподавателям собраться во дворе школы, где около 11 утра прозвучал первый звонок для первоклассников, а для учеников 12 классов начался обратный отсчет.
«Eesti keeles õppida on äge!» В Ласнамяэской русской гимназии ученики готовы к переходу на эстонский язык обучения
Радостные родители ведут в школу бодрых первоклассников с гладиолусами в руках, но не всем в этот день радостно. Некоторые родители и учителя переживают о будущем детей, боятся, что переход на эстонский язык обучения не пройдет так гладко, как хотелось бы. А вот ученики грустят только по одной причине – впереди вновь девять месяцев ранних подъемов и новая система обучения. «У нас теперь будут уроки по 75 минут вместо 45, но заканчивать будем как раньше», – рассказали нам ученики 12 класса Максим и Алексей.
Ученики не боятся!
1 сентября для учеников первых классов – это особенный день, впереди их ожидает неизвестность. Кроме того, все изменения в системе образования, которые планируются в ближайшие годы, несомненно затронут этих детей. Сейчас мы имеем в виду, в первую очередь, переход на эстонский язык обучения. Поэтому мы решили поговорить с детьми и их родителями. Основной проблемой, по версии взрослых, является то, что их первоклассникам будут преподавать эстонских язык лишь два раза в неделю, это очень мало. У опрошенных родителей первоклассников грядущий переход на эстонский язык обучения сильной тревоги не вызывает, и они начинают к этому готовиться уже сейчас.
«Придется заниматься с репетиторами», – сказала Екатерина, мать одного из первоклассников.
«Очень положительно отношусь к переходу на эстонский язык обучения, именно поэтому мы идем в класс языкового погружения. За эстонским языком будущее в Эстонии – здесь нет никаких вопросов», – уверена Алина, мама первоклассника.
Ученики восьмых классов могут давать интервью на эстонском языке, да, они немного взволнованы, но несколько таких тренировок, и всё будет получаться еще лучше. 12-классники абсолютно уверены, что их учителя обязательно справятся и будущим поколениям школьников не стоит переживать из-за перехода на эстонский язык.
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко, поприветствовавшая школьников на линейке, в интервью сказала, что в таком виде переход на эстонский язык обучения не считает рациональным. Директор Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте сказал, что их школа достаточно давно готовится к переходу. «Подождем от правительства более конкретного плана перехода, сейчас это только декларация. Лимитирующим фактором в этом всем плане – это наличие учителей, без учителей никакого перехода совершить невозможно», – говорит Канте.
Но не только серьезными, но и трогательными моментами был наполнен День знаний в школе. Ученики 12 классов зачитали стихотворения-напутствия для самых маленьких учеников. Будущие выпускники так разволновались, что перепутали слова. И это абсолютно нормально, потому что уровень волнения в этот праздничный день просто зашкаливал.
Фото и видео с праздничной линейки
Новый учебный год – это новые возможности, новые горизонты и новая ступень в саморазвитии: смотрите, как прошла праздничная линейка в Ласнамяэской русской гимназии, посвященная первому школьному дню, в нашем фото-и видеорепортаже.