«Eesti keeles õppida on äge!» В Ласнамяэской русской гимназии ученики готовы к переходу на эстонский язык обучения

Радостные родители ведут в школу бодрых первоклассников с гладиолусами в руках, но не всем в этот день радостно. Некоторые родители и учителя переживают о будущем детей, боятся, что переход на эстонский язык обучения не пройдет так гладко, как хотелось бы. А вот ученики грустят только по одной причине – впереди вновь девять месяцев ранних подъемов и новая система обучения. «У нас теперь будут уроки по 75 минут вместо 45, но заканчивать будем как раньше», – рассказали нам ученики 12 класса Максим и Алексей.

Ученики не боятся!

1 сентября для учеников первых классов – это особенный день, впереди их ожидает неизвестность. Кроме того, все изменения в системе образования, которые планируются в ближайшие годы, несомненно затронут этих детей. Сейчас мы имеем в виду, в первую очередь, переход на эстонский язык обучения. Поэтому мы решили поговорить с детьми и их родителями. Основной проблемой, по версии взрослых, является то, что их первоклассникам будут преподавать эстонских язык лишь два раза в неделю, это очень мало. У опрошенных родителей первоклассников грядущий переход на эстонский язык обучения сильной тревоги не вызывает, и они начинают к этому готовиться уже сейчас.