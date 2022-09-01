Председатель совета директоров «Лукойла» выпал из окна

67-летний Равиль Маганов проходил лечение в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Нефтяник лежал в отделении на шестом этаже. Утром 1 сентября председатель совета директоров «Лукойла» сорвался из окна, его тело обнаружил медицинский персонал. Что стало причиной падения с высоты пока не уточняется. По одной из версий, речь идет о суициде.