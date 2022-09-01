Вице-президент компании «Лукойл» Равиль Маганов скончался в результате падения из окна московской больницы. Причины произошедшего устанавливаются, на месте трагедии работает полиция, пишет «Стархит».
Председатель совета директоров «Лукойла» выпал из окна
Председатель совета директоров «Лукойла» выпал из окна
67-летний Равиль Маганов проходил лечение в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Нефтяник лежал в отделении на шестом этаже. Утром 1 сентября председатель совета директоров «Лукойла» сорвался из окна, его тело обнаружил медицинский персонал. Что стало причиной падения с высоты пока не уточняется. По одной из версий, речь идет о суициде.
Инженер имеет звание «Почетный нефтяник», награжден четырьмя орденами, пятью медалями. Трижды лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.
Работу в компании «Лукойл» Маганов начал в 1993 году. В 2006-м его назначили первым исполнительным вице-президентом фирмы. Равиль Ульфатович занимался решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. Член правления ПАО «Лукойл».
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