ФОТО ⟩ Такое вообще возможно?! Киану Ривз привел фанатов в восторг своим поступком

«Киану Ривз был очень дружелюбен. Мы не знали сначала, придет он или нет после приглашения, но было здорово, что мой муж поговорил с ним! Он также поздравил нас со свадьбой. Он был достаточно любезен, чтобы сделать несколько снимков. Затем он нашел время, чтобы поговорить с некоторыми из наших гостей и сфотографироваться с ними», – рассказала невеста.