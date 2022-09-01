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ФОТО ⟩ Такое вообще возможно?! Киану Ривз привел фанатов в восторг своим поступком

Limon.ee
Такое вообще возможно?! Киану Ривз привел фанатов в восторг своим поступком
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Киану Ривз
Киану Ривз Фото: Ringo Chiu

Звезда «Матрицы» поразил своих поклонников доброжелательностью.

В отеле Fawsley Hall в Нортгемптоншире Киану Ривз стал гостем на свадьбе незнакомой ему пары. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Courtesy James Roadnight / SWNS

«Киану Ривз был очень дружелюбен. Мы не знали сначала, придет он или нет после приглашения, но было здорово, что мой муж поговорил с ним! Он также поздравил нас со свадьбой. Он был достаточно любезен, чтобы сделать несколько снимков. Затем он нашел время, чтобы поговорить с некоторыми из наших гостей и сфотографироваться с ними», – рассказала невеста.

57-летний голливудский актер случайно стал гостем пары в знаменательный для них день, так как остановился в отеле Fawsley Hall. Снимками с Киану Ривзом пара поделилась в социальных сетях, вызвав невероятный восторг у фанатов актера. В комментариях они отметили, что тоже хотели бы больше совпадений в жизни, чтобы лично встретиться со звездой кино.

Киану Ривз и счастливая невеста.
Киану Ривз и счастливая невеста. Фото: Courtesy James Roadnight / SWNS
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