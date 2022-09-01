Звезда «Матрицы» поразил своих поклонников доброжелательностью.
ФОТО ⟩ Такое вообще возможно?! Киану Ривз привел фанатов в восторг своим поступком
В отеле Fawsley Hall в Нортгемптоншире Киану Ривз стал гостем на свадьбе незнакомой ему пары. Об этом сообщает Daily Mail.
«Киану Ривз был очень дружелюбен. Мы не знали сначала, придет он или нет после приглашения, но было здорово, что мой муж поговорил с ним! Он также поздравил нас со свадьбой. Он был достаточно любезен, чтобы сделать несколько снимков. Затем он нашел время, чтобы поговорить с некоторыми из наших гостей и сфотографироваться с ними», – рассказала невеста.
57-летний голливудский актер случайно стал гостем пары в знаменательный для них день, так как остановился в отеле Fawsley Hall. Снимками с Киану Ривзом пара поделилась в социальных сетях, вызвав невероятный восторг у фанатов актера. В комментариях они отметили, что тоже хотели бы больше совпадений в жизни, чтобы лично встретиться со звездой кино.