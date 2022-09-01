Какой знак Зодиака все равно вас подчинит, а каким вы можете командовать сами

Замечали ли вы когда-нибудь, что есть некоторые индивиды, способные подавить вас морально? Вроде отношения нормальные с таким человеком или даже нейтральные, но всё равно дрожат коленки, хочется подальше отойти и спрятаться. В то же время что-то в них манит и хочется оставаться рядом или даже начать отношения. Подобные ощущения астрологи объясняют встречей «зодиака-доминанта». То есть человека с определённым знаком зодиака, который всегда найдёт силы подчинить своей воле. Хотите или нет, он будет подавлять вас и как личность. Гармоничных отношений с «доминантом» обычно построить не получается. Но следует помнить, что в отношениях «господин – слуга» и вы для кого-то можете стать командиром. Рассказываем, какие знаки зодиака кому подчиняются, а какие занимают ведущие роли.