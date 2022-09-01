ВИДЕО ⟩ В Госдуме РФ жестко раскритиковали Александра Гудкова за клип-пародию «Я узкий»: а народу нравится!

В СМИ обсуждают, что Гудков высмеял певца SHAMAN, который стал популярен в России в последнее время. Интерес к артисту совпал с началом войны в Украине. А вот депутат Госдумы РФ Сергей Соловьев назвал работу Гудкова «убогой, отвратительной и невежественной борьбой против всего русского», передает TopNews .

Между тем, за сутки клип Александра Гудкова на песню «Я узкий» на YouTube набрал почти полмиллиона просмотров и попал в тренды видеохостинга. Теперь это новый хит, как когда-то песня-пародия Александра Гудкова «Аквадискотека», в которой он в свое время высмеял нашумевший дворец Путина. Комментаторы поддержали комика и посмеялись вместе с ним.