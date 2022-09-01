Осенью в Латвии пройдут парламентские выборы, и Иева Ильвес, супруга бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, выставляет на них свою кандидатуру. В понедельник вечером она представила свои политические взгляды на встрече с будущими избирателями в Валке. «Он – моя главная поддержка», – сказала Иева, имея в виду президента Ильвеса, который также присутствовал в зале.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Он – моя главная поддержка!» Тоомас Хендрик Ильвес поддерживает политическую карьеру своей жены
Эстония – Латвия
«Он – моя главная поддержка!» Тоомас Хендрик Ильвес поддерживает политическую карьеру своей жены
Осенью, 1 октября, в Латвии пройдут парламентские выборы. Разные партии начали организовывать встречи, чтобы представить избирателям свои взгляды.
Ключевые слова