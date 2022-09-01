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ФОТО ⟩ «Он – моя главная поддержка!» Тоомас Хендрик Ильвес поддерживает политическую карьеру своей жены

Эстония – Латвия
Трийн Роос Limon.ee
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«Он – моя главная поддержка!» Тоомас Хендрик Ильвес поддерживает политическую карьеру своей жены
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Ieva Ilves ja Toomas Hendrik Ilves Valkas
Ieva Ilves ja Toomas Hendrik Ilves Valkas Фото: Elu24

Осенью в Латвии пройдут парламентские выборы, и Иева Ильвес, супруга бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, выставляет на них свою кандидатуру. В понедельник вечером она представила свои политические взгляды на встрече с будущими избирателями в Валке. «Он – моя главная поддержка», – сказала Иева, имея в виду президента Ильвеса, который также присутствовал в зале.

Осенью, 1 октября, в Латвии пройдут парламентские выборы. Разные партии начали организовывать встречи, чтобы представить избирателям свои взгляды.

29 августа в 19:00 в городе Валка прошло собрание объединения либеральных партий Attīstībai/Par! (Развитие/Продвижение!). Политики организовали встречу с местными жителями. Помимо Иевы Ильвес, участники смогли задать вопросы еще нескольким членам партийного объединения. Модератором дискуссии выступил мэр города Валка Вентс Армандс Крауклис.

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