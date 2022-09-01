ФОТО ⟩ «Он – моя главная поддержка!» Тоомас Хендрик Ильвес поддерживает политическую карьеру своей жены

Осенью в Латвии пройдут парламентские выборы, и Иева Ильвес, супруга бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, выставляет на них свою кандидатуру. В понедельник вечером она представила свои политические взгляды на встрече с будущими избирателями в Валке. «Он – моя главная поддержка», – сказала Иева, имея в виду президента Ильвеса, который также присутствовал в зале.