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Санкции в действии: телеведущая Ксения Бородина взвыла от цен на одежду российского производства

Limon.ee
Санкции в действии: телеведущая Ксения Бородина взвыла от цен на одежду российского производства
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Ксения Бородина
Ксения Бородина Фото: Fomichev Mikhail/COVI

После ухода зарубежных компаний из страны-агрессора, в России местная продукция стала стоить значительно дороже. Этим наблюдением поспешила поделиться телеведущая Ксения Бородина. Проследив за ценами на нескольких сайтах, она удивилась тому, сколько сейчас стоит одежда.

Как только мировые бренды ушли, многие представители шоу-бизнеса ожидали, что его быстро займут местные производители. Но оказалось, что российские бренды одежды решили воспользоваться случаем и подняли стоимость своей продукции. И в некоторых случаях это произошло многократно, пишет Kleo.ru.

Ксения Бородина поделилась со своими в Телеграм-канале этим наблюдением. Она спросила у аудитории, всегда ли цены были такими высокими или это произошло недавно. В качестве примера Ксения привела онлайн-магазин «12 storeez». Согласно опубликованным скриншотам, за пальто из кашемира придется отдать около 160 тысяч рублей (примерно 2668 евро), а шелковый лонгслив обойдется в 10 тысяч рублей (примерно 165 евро).

Скриншот аккаунта Ксении Бородиной
Скриншот аккаунта Ксении Бородиной Фото: telegram

Пользователи Сети поспешили отметить, что с недавнего времени эта марка одежды перешла в премиальный сегмент, якобы, улучшилось качество материалов, а значит, и их стоимость. Также подписчики отмечают, что ранее аналогичные товары стоили в 2-3 раза дешевле.

«50к (примерно 828 евро) были пальто, выше не видела цены», «Качество ужасное у них особенно на трикотаже после стирки на 30 градусах все в дырах», «Владелец недавно давал большое интервью, что они переходят в премиум сегмент и теперь 0 ко всему прибавляют», «Правда, что с ценой случилось… максимально дорого было в этом магазине до 30000 (около 500 евро)», «Не. Вот таких цен не было никогда», – делятся своим мнением подписчики.

Также пользователи Сети отмечают, что повышение цен коснулось и других, менее раскрученных брендов. Они предполагают, что такое изменение ценовой политики связано с санкциям и сложностями с доставкой сырья от зарубежных поставщиков.

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