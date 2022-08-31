Санкции в действии: телеведущая Ксения Бородина взвыла от цен на одежду российского производства

Как только мировые бренды ушли, многие представители шоу-бизнеса ожидали, что его быстро займут местные производители. Но оказалось, что российские бренды одежды решили воспользоваться случаем и подняли стоимость своей продукции. И в некоторых случаях это произошло многократно, пишет Kleo.ru.

Ксения Бородина поделилась со своими в Телеграм-канале этим наблюдением. Она спросила у аудитории, всегда ли цены были такими высокими или это произошло недавно. В качестве примера Ксения привела онлайн-магазин «12 storeez». Согласно опубликованным скриншотам, за пальто из кашемира придется отдать около 160 тысяч рублей (примерно 2668 евро), а шелковый лонгслив обойдется в 10 тысяч рублей (примерно 165 евро).

Скриншот аккаунта Ксении Бородиной Фото: telegram

Пользователи Сети поспешили отметить, что с недавнего времени эта марка одежды перешла в премиальный сегмент, якобы, улучшилось качество материалов, а значит, и их стоимость. Также подписчики отмечают, что ранее аналогичные товары стоили в 2-3 раза дешевле.

«50к (примерно 828 евро) были пальто, выше не видела цены», «Качество ужасное у них особенно на трикотаже после стирки на 30 градусах все в дырах», «Владелец недавно давал большое интервью, что они переходят в премиум сегмент и теперь 0 ко всему прибавляют», «Правда, что с ценой случилось… максимально дорого было в этом магазине до 30000 (около 500 евро)», «Не. Вот таких цен не было никогда», – делятся своим мнением подписчики.