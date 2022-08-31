СМОТРИ ⟩ Не грязные, а гламурные: эстонские рокеры из Dreadpin выпустили клип за 5000 евро

«Результат просто потрясающий, мы даже и не надеялись на что-то лучшее, это наши первые съемки видео. Профессионализм, с которым снимали наше видео, просто невероятный. Я могу за всю нашу команду сказать, что все остались очень довольны» – рассказал Аллан, фронтмент группы Dreadpin.

«Сегодня в основном будем исполнять песни с нашего второго альбома Syberia, о его концепции можно рассказать, вспоминая о нашем первом альбоме. Он завершился тем, что человечество в нашей вселенной уничтожено, а остается лишь искусственный интеллект и идол. Искусственный интеллект начинает восстанавливать планету, и во время всего нашего нового концерта мы отправим публику в космос, споем также о том, что люди должны с понедельника по пятницу ходить на работу» – продолжил Аллан.