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СМОТРИ ⟩ Не грязные, а гламурные: эстонские рокеры из Dreadpin выпустили клип за 5000 евро

Limon.ee
Не грязные, а гламурные: эстонские рокеры из Dreadpin выпустили клип за 5000 евро
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Ansambel Dreadpin esitles verivärsket muusikavideot loole «Clockwork»
Ansambel Dreadpin esitles verivärsket muusikavideot loole «Clockwork» Фото: Jaan Vanaaseme

Группа Dreadpin представила публике новый клип, который был снят в рамках конкурса Be The Meister за 5000 евро.

«Результат просто потрясающий, мы даже и не надеялись на что-то лучшее, это наши первые съемки видео. Профессионализм, с которым снимали наше видео, просто невероятный. Я могу за всю нашу команду сказать, что все остались очень довольны» – рассказал Аллан, фронтмент группы Dreadpin.

«Сегодня в основном будем исполнять песни с нашего второго альбома Syberia, о его концепции можно рассказать, вспоминая о нашем первом альбоме. Он завершился тем, что человечество в нашей вселенной уничтожено, а остается лишь искусственный интеллект и идол. Искусственный интеллект начинает восстанавливать планету, и во время всего нашего нового концерта мы отправим публику в космос, споем также о том, что люди должны с понедельника по пятницу ходить на работу» – продолжил Аллан.

Смотрите новый клип исполнителя!

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