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ЖЕНЩИНА В УЖАСЕ ⟩ «Хочешь увидеть мой черный х*й?»: курьер Bolt шокировал таллиннку, но ответ фирмы удивил еще больше

Limon.ee
«Хочешь увидеть мой черный х*й?»: курьер Bolt шокировал таллиннку, но ответ фирмы удивил еще больше
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Коллаж портала Elu24
Коллаж портала Elu24 Фото: Elu24 kollaaž

Bolt Food подтвердил, что такое поведение курьера ни в коем случае не считается допустимым и с сотрудником провели беседу на данную тему. 

Справляющий малую нужду во дворе жилых домов курьер с сумкой Bolt Food – свидетелем такой неприглядной картины стала инста-блогер Лиза Линд, поспешившая незамедлительно сообщить об этом вопиющем случае своим подписчикам в Сети. 

«Я долго думала, стоит ли выставлять подобное на всеобщее обозрение, но поскольку ответ компании Bolt Food – это нонсенс, то...» – прокомментировала свой поступок Лиза в Instagram. Больше месяца назад, 27 июля, в районе Мустамяэ, неподалеку от Таммсааре теэ она встретила курьера с сумкой Bolt, решившего облегчиться практически у всех на глазах. 

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