Bolt Food подтвердил, что такое поведение курьера ни в коем случае не считается допустимым и с сотрудником провели беседу на данную тему.
Для подписчиков
ЖЕНЩИНА В УЖАСЕ ⟩ «Хочешь увидеть мой черный х*й?»: курьер Bolt шокировал таллиннку, но ответ фирмы удивил еще больше
«Хочешь увидеть мой черный х*й?»: курьер Bolt шокировал таллиннку, но ответ фирмы удивил еще больше
Справляющий малую нужду во дворе жилых домов курьер с сумкой Bolt Food – свидетелем такой неприглядной картины стала инста-блогер Лиза Линд, поспешившая незамедлительно сообщить об этом вопиющем случае своим подписчикам в Сети.