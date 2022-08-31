MarieClaire проводит простые расчеты и рассказывает, какой источник дохода будет самым прибыльным для вас.
Нужна только ваша дата рождения ⟩ Деньги рекой: как определить свой прибыльный источник дохода по Матрице судьбы
Каждый рано или поздно задумывается о профессиональной самореализации и долго ищет свое истинное призвание методом проб и ошибок. Но можно избежать этой траты времени, ознакомившись со своей Матрицей судьбы здесь и увидев самый денежный источник заработка.
Для начала необходимо в полученном расчете своей Матрицы судьбы посмотреть на цифру или число, которое стоит справа от знака зеленого доллара. Далее можно ниже прочитать характеристику этого числа (аркана) — оно и покажет ваше самое прибыльное место в жизни.
3 — визажист, парикмахер, модель, косметолог, стилист. Вам необходимо быть задействованным в сфере красоты, прикладывать руку к усовершенствованию внешности. Также возможна работа с детьми: няня, детский воспитатель.
4 — инвестор, банкир, государственный служащий. Вам подойдет руководящая должность, возможность вести переговоры и заключать контракты.
5 — учитель, социальный работник. Вам нужно оказывать кому-то помощь, в идеале — делиться знаниями. Удачно пойдет и работа с цифрами: бухгалтер, экономист, юрист.
6 — семейный психолог, брачный агент. Сфера развлечений — ваша цель для заработка, поэтому реализуйте себя как продюсера, ведущего концертов, диджея.
7 — дорожный инспектор, таксист, туроператор. Работа должна быть связана с передвижением, долгими поездками — именно это будет залогом успеха.
8 — подойдут юридическая, правоохранительная и судебная области. Вы без труда обнаруживаете в проблемной ситуации причинно-следственные связи, поэтому психология — тоже ваша сфера.
[Деньги рекой: как определить свой прибыльный источник дохода по Матрице судьбы (нужна только ваша дата рождения)]
9 — трудоголик-одиночка, аналитик, ученый-исследователь, библиотекарь, антрополог. Важно не программировать себя на низкий достаток по жизни и даже из невостребованной специальности пытаться извлекать деньги.
10 — фрилансер. Вам надо иметь нестабильный заработок, но если хочется его контролировать, то лучше быть стюардессой, проводником и диспетчером.
11 — фитнес-инструктор, полицейский, военный. Если нет тяги к профессиям, предполагающим физическую силу, можно попробовать себя в сфере коммуникации: журналистика, туризм, реклама.
12 — призвание — работать с телом человека. В связи с этим вам подойдет быть целителем, массажистом, травником. Полезно освоить и профессии, связанные с помощью: медик, священнослужитель, сотрудник службы доверия.
13 — каскадер, гонщик, пожарный. Ваша стезя — не сидеть на месте и всегда рисковать. Если тянет к чему-то более спокойному, можно работать реставратором, пластическим хирургом и гинекологом.
14 — работник музея, актер кино, литератор, писатель, поэт, театральный деятель. За счет внутренней гармонии и стремлении к искусству вам стоит присмотреться именно к этим профессиям.
[Деньги рекой: как определить свой прибыльный источник дохода по Матрице судьбы (нужна только ваша дата рождения)]
15 — вам суждено работать в сфере больших и не всегда честно заработанных денег. Сюда вписываются шоу-бизнес, игорный и модельный бизнес, предпринимательская деятельность.
16 — мануальный терапевт, режиссер. Подойдут профессии, в которых необходимо создавать что-то новое, например, сфера строительства: архитектор, строитель, агент по недвижимости.
17 — певец, дизайнер, работник телевидения. Ваша программа в Матрице указывает на публичность, поэтому работайте со страхом сцены, если он есть.
18 — таролог, хиромант, рунолог, нумеролог. Все, что связано с эзотерической деятельностью, принесет денежный успех. Стоит попробовать свои силы в качестве нарколога или психолога.
19 — именно вам важно получать удовольствие от работы. Гармонично будете чувствовать себя во время публичных выступлений, поэтому получите признательность, будучи актером, политиком, аниматором.
20 — лучше, если профессия будет связана с процессами рождения и смерти, например, акушер, патологоанатом. Только у вас большой потенциал к созданию дела, которое сможете передавать по наследству детям и внукам.
21 — переводчик, гид, дипломат, журналист-международник, организатор гостиничного бизнеса. В работе необходимо выходить за рамки одной страны.
22 — фотограф, артист цирка, музыкант, организатор праздничных фестивалей. Деятельность должна быть исключительно развлекательного характера.