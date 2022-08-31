Нужна только ваша дата рождения ⟩ Деньги рекой: как определить свой прибыльный источник дохода по Матрице судьбы

9 — трудоголик-одиночка, аналитик, ученый-исследователь, библиотекарь, антрополог. Важно не программировать себя на низкий достаток по жизни и даже из невостребованной специальности пытаться извлекать деньги.

10 — фрилансер. Вам надо иметь нестабильный заработок, но если хочется его контролировать, то лучше быть стюардессой, проводником и диспетчером.

11 — фитнес-инструктор, полицейский, военный. Если нет тяги к профессиям, предполагающим физическую силу, можно попробовать себя в сфере коммуникации: журналистика, туризм, реклама.

12 — призвание — работать с телом человека. В связи с этим вам подойдет быть целителем, массажистом, травником. Полезно освоить и профессии, связанные с помощью: медик, священнослужитель, сотрудник службы доверия.

13 — каскадер, гонщик, пожарный. Ваша стезя — не сидеть на месте и всегда рисковать. Если тянет к чему-то более спокойному, можно работать реставратором, пластическим хирургом и гинекологом.

14 — работник музея, актер кино, литератор, писатель, поэт, театральный деятель. За счет внутренней гармонии и стремлении к искусству вам стоит присмотреться именно к этим профессиям.

[Деньги рекой: как определить свой прибыльный источник дохода по Матрице судьбы (нужна только ваша дата рождения)]

15 — вам суждено работать в сфере больших и не всегда честно заработанных денег. Сюда вписываются шоу-бизнес, игорный и модельный бизнес, предпринимательская деятельность.

16 — мануальный терапевт, режиссер. Подойдут профессии, в которых необходимо создавать что-то новое, например, сфера строительства: архитектор, строитель, агент по недвижимости.