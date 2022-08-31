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ФОТО ⟩ Итальянская синхронистка разозлилась из-за сексистских комментариев под снимком в бикини

Limon.ee
Итальянская синхронистка разозлилась из-за сексистских комментариев под снимком в бикини
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Итальянская синхронистка Линда Черутти
Итальянская синхронистка Линда Черутти Фото: Luigi Mariani

Итальянская синхронистка Линда Черутти раскритиковала пользователей социальных сетей за сексизм в ее отношении, сообщает NY Post.

Спортсменка опубликовала фото в стойке на локтях в леопардовом бикини с медалями, завоеванными на прошедшем чемпионате Европы, после чего выложила еще один пост, в котором выразила недовольство комментариями, сообщила газета.ru.

«После 20 лет тренировок и жертв я считаю, что очень стыдно, если не сказать больше, и грустно читать кучу комментариев, которые сексуализируют мое тело. Задница и две ноги — это правда самое важное и главная тема для обсуждения?

Минимум, что я могу сделать в данной ситуации, это показать неприемлемость этих комментариев, отражающих общество, которое все еще очень маскулинное и отличающееся от того, в котором мне бы хотелось когда-нибудь родить и расти детей», — написала Черутти.

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