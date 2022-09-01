Гороскоп на 1 сентября: Девам – траты, Скорпионам – семейные проблемы, Рыбам – риск травм

Дева

В этот день мелкие неприятности, с которыми придется иметь дело Девам, могут подпортить настроение. Ваша собранность и аккуратность позволит сосредоточиться на важных делах, которые требуют точности в расчетах. Вы не упускаете из виду ни одну важную деталь. Не исключены непредвиденные траты, что-то может выйти из строя и потребовать срочной замены.

Весы

Весам в этот день фокус внимания необходимо перенести на отношения с близкими людьми. Проводите больше времени с родными, уделите им внимание. О себе могут напомнить старые знакомые, вы отлично проведете время в компании друзей.

Скорпион

В этот день на плечи Скорпионов ляжет решение семейных проблем. Не исключено, что придется пожертвовать своими собственными интересами и временем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В профессиональной деятельности самостоятельная работа поможет достичь наилучших результатов. Не самый лучший день для общения, проведите вечер уединившись за интересной книгой или фильмом.

Стрелец

В этот день Стрельцы не должны пренебрегать приглашениями посетить различные мероприятия. Там вы сможете завести полезные знакомства. Ваши собеседники могут оказаться влиятельными людьми, которые могут повлиять на развитие вашей карьеры. Не исключено, что о себе напомнит человек из прошлого. Как будут развиваться ваши отношения, будете решать только вы.

Козерог

В этот день жизненная энергия Козерогов на пике. Вы с энтузиазмом беретесь за решение самых сложных вопросов и не боитесь брать на себя ответственность за последствия собственных решений. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. Возможны денежные поступления, однако нужно правильно распорядиться полученной суммой, не транжирьте, а копите.

Водолей

С утра парочка мелких неприятностей может испортить вам настроение. Однако важно не поддаваться негативным мыслям и сохранять бодрость духа. Сконцентрируйтесь на привычных для вас обязанностях, следуя четкому плану. Новые начинания стоит отложить на другой день. Во второй половине дня проведите время с любимым человеком.

Рыбы