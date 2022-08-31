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Гей из эскорт-услуг обвинил клиента в изнасиловании, когда тот не оплатил вызов

Limon.ee
Гей из эскорт-услуг обвинил клиента в изнасиловании, когда тот не оплатил вызов
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Московский гей из эскорт-услуг обвинил своего клиента в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В полицию обратился мужчина по имени Дмитрий. Он заявил, что над ним надругался другой мужчина. Правоохранители выехали по месту жительства подозреваемого, однако тот отрицал свою вину.

Он рассказал, что нашел на сайте эскорт-услуг номер Дмитрия и решил пригласить его к себе. Однако прибывший мужчина не понравился клиенту, и он отказался вступать с ним в связь.

Сотрудник эскорт-услуг потребовал оплатить вызов, но клиент отказался. Гость разозлился и решил придумать историю об изнасиловании, чтобы отомстить заказчику.

Сейчас в подробностях инцидента разбирается полиция, пишет газета.ru.

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